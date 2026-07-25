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ตร.พัทยา คุมเข้มท่าเรือไปเกาะล้านหลังโซเชียลลือหึ่ง กลุ่มนักเรียนอิตาเลี่ยนป่วน BTS จะมาเยือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ตำรวจคุมเข้มท่าเรือไปเกาะล้าน หลังโลกโซเชียลลือหึ่ง  กลุ่มนักเรียนอิตาเลี่ยน ป่วนบนรถไฟฟ้า BTS เตรียมมาเยือน แต่เบื้องต้นยังไร้วี่แวว

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้พากันแชร์คลิปวิดีโอ กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาเลี่ยน ที่พากันส่งเสียงดังภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมระหว่างมุ่งหน้าไปยังสถานีศาลาแดง จนทำให้มีผู้โดยสารชาวไทยพูดขอความร่วมมือให้ลดระดับเสียง แต่กลับถูกโต้กลับตอบด้วยถ้อยคำหยาบคายและมีพฤติกรรมดูถูกคนไทย จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความไม่เหมาะสม

และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี ซึ่งชาวเน็ตได้พากันส่งคลิปและข้อมูลไปยังโรงเรียนต้นสังกัด เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้นั้น

ล่าสุด ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่า กลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ มีกำหนดกาาเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะล้าน จ.ชลบุรี นั้น


วันนี้ ( 25 ก.ค.)​ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ซึ่งเป็นจุดให้บริการเรือโดยสารไปยังเกาะล้าน พบว่าบรรยากาศบริเวณท่าเรือยังคงเป็นไปตามปกติ และมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่เท่านั้น

โดย ไม่พบการรวมตัวของประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมารวมตัวกันต่อต้านนักท่อวเที่ยวกลุ่มนี้แต่อย่างใด

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบว่าผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย รวมถึงเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติในพื้นที่

 อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ากลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาเลี่ยนเดินทางมายังท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายแต่อย่างใด