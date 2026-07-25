สิบล้อขนคนงานทุเรียนพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยว ทับผัวเมียหลับดับคู่ เจ็บระนาว 12 ราย

เพชรบุรี - รถบรรทุกสิบล้อขนคนงานสวนทุเรียนจากจันทบุรี มุ่งหน้าจังหวัดชุมพร เสียหลักพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระริมถนนเพชรเกษม บ้านลาด จนพุ่งทับห้องพักของลูกสาวเจ้าของร้านและสามีที่กำลังนอนหลับ เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่ ขณะที่คนงานบนรถได้รับบาดเจ็บ 12 ราย ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนรวมอยู่ด้วย
วันนี้ ( 25 ก.ค. ) ร.ต.อ.ณัฐธัญ พูลศรีสังข์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุรถบรรทุกสิบล้อเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชน บริเวณหมู่ 7 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานเพชรบุรี รถกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านลาด และหน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
จุดเกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ พบรถบรรทุกสิบล้อทะเบียน 70-1789 สระแก้ว พุ่งชนเข้าไปภายในอาคารและห้องพักด้านหน้าร้าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งรอการช่วยเหลืออยู่จำนวนมาก และยังมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกมา ก่อนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ 5 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 3 ราย และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี 4 ราย รวมผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 12 ราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน
ภายในห้องพักที่ถูกรถพุ่งชน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ถูกล้อรถบรรทุกทับร่างอยู่ใต้ท้องรถ ทราบชื่อคือ น.ส.นุสดาพร ปทุมภาพ อายุ 17 ปี และนายอานนท์ แก้วบุรี อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน
นายวีรพต โสภณ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านด้านใน ส่วนภรรยาตื่นแล้ว ขณะที่ลูกสาวและลูกเขยนอนอยู่ในห้องพักติดถนน ซึ่งตามปกติอีกประมาณ 10 นาที ทั้งคู่จะตื่นขึ้นมาเตรียมร้านเพื่อขายก๋วยเตี๋ยว แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อรถบรรทุกพุ่งเข้าชนและทับร่างลูกสาวกับลูกเขยจนเสียชีวิตต่อหน้าครอบครัว
ด้านนายนิธิกร แก้วบุรี คนงานที่โดยสารมากับรถบรรทุก ให้การว่า รถคันดังกล่าวบรรทุกคนงานรวม 15 คน ออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนที่ผ่านมา มุ่งหน้าไปจังหวัดชุมพร เพื่อนำทุเรียนไปชุบน้ำยา ระหว่างทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดลื่นไถลตกไหล่ทาง ก่อนเสียหลักพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยว ทำให้คนงานที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บ 12 ราย ส่วนตนและเพื่อนอีก 2 คน ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบปากคำคนขับรถบรรทุกอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบสภาพรถและพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.