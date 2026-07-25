ชาวหนองขาวเดือด! “มาร์ค พิตบูล” หนุนค้านโรงแต่งแร่

กาญจนบุรี – กระแสต้านโรงแต่งแร่หนองขาวยิ่งทวีความร้อนแรง หลัง “มาร์ค พิตบูล” โพสต์ประกาศหนุนชาวบ้านคัดค้านโครงการ ขณะที่เครือข่ายประชาชนเตรียมปั่นจักรยานแสดงพลังในวันที่ 26 ก.ค.นี้ ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรอบใหม่ 2 ส.ค. ท่ามกลางความกังวลว่าการตั้งโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ พื้นที่เกษตร และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
จากกรณีที่ บริษัท ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด ได้ซื้อที่ดินจำนวน 19 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านรางจิก ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ผังเมืองสีม่วง เพื่อก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ ทำให้ชาวบ้สนเกิดความกังวลใจ ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จนทำให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันและออกมาคัดค้านอย่างหนัก เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดคลองส่งน้ำชลประทานสายท่าล้อ–อู่ทอง ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอยู่คู่ขนานกับคลองส่งน้ำสายท่าม่วง–พนมทวน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองขาว รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของหลายอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านเกรงว่า หากมีการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานแต่งแร่ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ พื้นที่การเกษตร รวมถึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ประชาชนกว่า 1,000 คน จาก 13 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันเดินทางมารวมตัวที่ศาลาสามหลัง วัดอินทาราม ต.หนองขาว เพื่อลงทะเบียนแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการ โดยมีนายฉัตรพันธุ์ เดชกิจสุนทร หรือ “แมน” อดีต สส.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหว
ต่อมา เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้มีหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานแต่งแร่ จากเดิมกำหนดวันที่ 27 ก.ค. ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาสามหลัง วัดอินทาราม เนื่องจากวันเดิมตรงกับกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
หลังหนังสือดังกล่าวถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และคาดว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 2 ส.ค. จะมีชาวบ้านเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมแสดงจุดยืนต่อโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่
ขณะเดียวกัน เครือข่ายผู้คัดค้านยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยเพจ “ช.อ้น” ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ปั่นต้านโรงงานแต่งแร่ บ้านหนองขาว” ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. เวลา 08.00 น. เริ่มต้นจากศาลาสามหลัง วัดอินทาราม ปั่นผ่านชุมชนไปยังพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน พร้อมข้อความเชิญชวนว่า “มาร่วมกันแสดงพลังให้พวกมันได้รู้ว่าคนหนองขาวไม่ได้รังแกกันง่ายๆ” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ “มาร์ค พิตบูล” หัวหน้าพรรคศรัทธา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประกาศสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชน พร้อมระบุว่า สนับสนุนให้ประชาชนออกมาชุมนุมคัดค้านโรงงานต่างชาติและการขยายนิคมอุตสาหกรรม จนกว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนและบทลงโทษที่เข้มงวดต่อปัญหาสารพิษและขยะอุตสาหกรรม
พร้อมกันนี้ยังเผยแพร่ภาพประกอบข้อความ “ชาวบ้านคัดค้านการสร้างโรงงาน กลัวมลพิษทำลายชีวิตชนบท” และ “คนหนองขาวไม่เอาโรงงานแต่งแร่” ซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้าง และถูกจับตาว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 2 ส.ค.นี้ จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการโรงงานแต่งแร่ที่ชาวบ้านติดตามอย่างใกล้ชิด