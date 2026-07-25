(คลิป)ซิวครบยกแก๊ง!ตร.บุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง ตามรวบ “แก๊ง5บาท”เรียบ-ส่งฟ้องแล้ว 7 ราย

ลำปาง – ตำรวจ..เปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง ต่อเนื่อง ตามรวบแก๊งวัยรุ่นป่วนเมือง "แก๊ง 5 บาท" ที่เหลืออีก 3 คน จากทั้ง11 คน ได้ครบแล้ว ชุดแรกส่งฟ้อง 7 คน ศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาท จ่อส่ง 6 คดีที่เหลือ ฟ้องจันทร์นี้เป็นต้นไป
หลังจาก พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง ได้แต่งตั้งให้ พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก.ภ.ลำปาง เป็นหัวหน้าชุด เปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง ติดตามกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นป่วนเมือง ที่ชื่อว่า “แก๊ง5บาท” ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา-ครอบครัวแตกแยก รวมกลุ่มก่อเหตุทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธทั้งมีด ไม้ ไม้เบสบอล สนับมือ เหล็กยาว ไล่ทำร้ายประชาชน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจนถึงสาหัสมาหลายครั้ง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.เขลางค์นคร 1 คดี และ สภ.เมืองลำปาง 6 คดี และยังคงกระทำต่อเนื่อง
ต่อมา 23 ก.ค. พ.ต.อ.ภูชิชย์ ตรียัมปราย ผกก. สภ.เขลางค์นคร ได้ติดตามตัววัยรุ่นแก๊ง5บาท ผู้ก่อเหตุในท้องที่และมีผู้เสียหาย 2 คน แจ้งความ 1 คดี ครบทั้ง 8 คน โดย 7 คน อายุ 18-20 ปี ส่วนอีกคน อายุ 16 ปี (เยาวชน) ทั้ง 8 คน รับสารภาพ
ขณะที่ในนพื้นที่ สภ.เมืองลำปาง พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง เปิดเผยว่าในท้องที่รับผิดชอบกลุ่มแก๊ง 5 บาท ก่อเหตุทั้งสิ้น 6 คดี โดยผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคดีในพื้นที่ สภ.เขลางค์นคร ทั้ง 8 คน (ติดตามตัวได้แล้ว) และพบว่ายังมีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอีก 3 คน ได้แก่ เอิร์ท อายุ 22 ปี คิน อายุ 16 ปี และ ริน อายุ 18 ปี
ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ค.) พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สภ.เมืองลำปาง ได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง 5 บาท ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธ ที่เหลือ 3 คน ได้ครบแล้ว ประกอบด้วย
1.เอิร์ท อายุ 22 ปี เกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั้มหลอด
2.คิน เยาวชน อายุ 16 ปี เกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึง
3.ริน อายุ 18 ปี เกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดา
ส่วนผู้ต้องหา 7 คน ซึ่งไม่ใช่เยาวชน สภ.เขลางค์นคร ได้ส่งฟ้องศาลแขวงลำปางแล้ว เบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาท ไม่มีโทษจำคุก ส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ (27 ก.ค.) ขณะที่ สภ.เมืองลำปาง ที่จะส่งผู้ต้องหาในคดีแรกที่เกี่ยวเนื่องกับคดีในพื้นที่เขลางค์นคร ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 คดี โดย 2 คดีสรุปสำนวนเรียบร้อยพร้อมส่งฟ้องศาลจังหวัดในวันจันทร์นี้ ที่เหลือจะเร่งสรุปสำนวนและส่งฟ้องศาลตามลำดับต่อไป