เปิดแล้ว คเนศบารมี UNSEEN ทุ่งดอกเทียนเรืองแสงแห่งศรัทธา หนึ่งเดียวในโลก

อุบลราชธานี-ที่สุดแห่งศรัทธา สวนสัตว์อุบลฯเนรมิต “คเนศบารมี UNSEEN ทุ่งดอกเทียนเรืองแสงแห่งศรัทธา” หนึ่งเดียวในโลก ฉลองครบ 13 ปี ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยดอกเทียนแฮนด์เมดกว่าแสนดอก ชูไฮไลต์ “พระพิฆเนศสีชมพู” ปางเสวยสุข เรืองแสงรับสายมูทั่วไทย
สุดสวยงามและอบอุ่น สวนสัตว์อุบลราชธานี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เหล่านักท่องเที่ยว สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปี 2569 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายใต้การนำของ นายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมทุ่งดอกเทียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้ธีมสุดอลังการ “คเนศบารมี UNSEEN ทุ่งดอกเทียนเรืองแสงแห่งศรัทธา” ถือเป็นทุ่งดอกเทียนเรืองแสงหนึ่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงดงามได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันและยามค่ำคืน
สำหรับการรังสรรค์งานศิลป์อันวิจิตรในปีนี้ ได้รับแรงบันดาลใจอันเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาจากวัดป่าบ้านบาก จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์รวมใจของสายมูจากทั่วสารทิศ ผสานเข้ากับภูมิปัญญาและฝีมืออันประณีตของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์ดอกเทียนแบบแฮนด์เมดทีละดอกอย่างพิถีพิถัน รวมทั้งสิ้น 100,013 ดอก เพื่อให้สอดคล้องกับวาระครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาสวนสัตว์อุบลราชธานี นำมาปักและประดับตกแต่งเต็มพื้นที่อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างวิจิตรงดงาม สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานได้อย่างลงตัว
ไฮไลต์สำคัญที่สะกดทุกสายตาคือ องค์พระพิฆเนศสีชมพู ปางเสวยสุข องค์ใหญ่เรืองแสงเรืองรอง สัญลักษณ์แห่งความรัก ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ พร้อมด้วยลวดลายสัตว์มงคลนานาชนิดที่รายล้อมรอบองค์พระ เปรียบเสมือนตัวแทนในการคอยปกปักรักษาและอารักขา พร้อมด้วยลวดลาย “Amazing Thailand” อันทรงเกียรติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งจาก ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
ทั้งนี้ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการได้ถูกจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายทนบ ศิริปิยนาค ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ เทศบาลนครอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และ ททท. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
นอกจากความอลังการภายในอาคารต้อนรับแล้ว ทางสวนสัตว์อุบลราชธานียังได้จัดกิจกรรมพิเศษ Night Zoo หรือการส่องสัตว์ยามค่ำคืน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตสัตว์ป่าในอีกมิติหนึ่ง ระหว่างวันที่ 25–31 กรกฎาคม 2569 นี้เท่านั้น โดยเปิดให้บริการเพียงวันละ 1 รอบ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo มาร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาและความงดงามหนึ่งเดียวในโลกที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต