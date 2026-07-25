อ่วมทั้งเมือง! พายุฝนกระหน่ำพัทยาช่วงคืนที่ผ่านมาทำน้ำท่วมถนนหลายสาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- อ่วมทั้งเมือง พายุฝนกระหน่ำพัทยาช่วงคืนที่ผ่านมา ทำน้ำท่วมฉับพลัน รถดับกลางถนนหลายสิบคัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้ ( 24 ก.ค.) ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนเลียบทางรถไฟ ถนนซอยเขาน้อย ถนนซอยเขาตาโล และถนนพัทยาสาย 3 ระดับน้ำในบางจุดค่อนข้างสูง ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคัน หลังขับลุยน้ำหรือจอดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม
เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเร่งระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดย เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ