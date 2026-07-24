กรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร ยกคณะประชุมติดตามการพัฒนา "คลองแม่ข่า"เชียงใหม่ ผลักดันระบบจัดการอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่-คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ยกทีมประชุมติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ยกระดับทั้งคุณภาพน้ำและคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมบูรณาการความร่วมมือและรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน
วันนี้ (24 ก.ค. 69) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมติดตามปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคลองแม่ข่า ในประเด็น “แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ด้วยกลไกการบูรณาการภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พร้อมแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะยาว ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะกลาง ซ่อมแซมและก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ระยะสั้น เน้นการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการติดตั้งถังดักไขมัน และจัดตั้งเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง
ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยลำน้ำสำคัญในการผลักดันน้ำสะอาดเข้าสู่คลองแม่ข่า ควบคู่กับการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า และส่วนหนึ่งยังระบายลงสู่แม่น้ำปิงด้วย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพแหล่งน้ำในภาพรวม
ขณะเดียวกัน เทศบาลนครเชียงใหม่ยังเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ยังพบปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านระยะร่นจากโบราณสถาน และสิทธิการเช่าที่อยู่อาศัยกับภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้ขอให้นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู นำประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภา เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคลองแม่ข่า ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป