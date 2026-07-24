รวบคาทุ่งนา! โจรวัย 54 ตระเวนลักทรัพย์ รพ.ยางตลาด สารภาพทำมาแล้วหลายรพ.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจตามรวบชายวัย 54 ปี ลักทรัพย์ในโรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ วิ่งหนีถูกรวบได้กลางทุ่งนาในจ.มหาสารคาม สารภาพตระเวนก่อเหตุในโรงพยาบาลแถบภาคอีสานหลายแห่ง ขณะที่ตำรวจสภ.เขาสวนกวาง ขอนแก่นเร่งตรวจสอบรอยสัก ตำหนิรูปพรรณและภาพวงจรปิด
เพื่อพิสูจน์อายัดตัว
ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านร้องทุกข์ หลังทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิต ถูกคนร้ายย่องเข้ามาขโมยจากกระเป๋าที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงผู้ป่วย ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการป่วยและต้องพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยเหตุการณ์ผ่านมาหลายเดือน แต่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้
ล่าสุดวันนี้ ( 24 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางตลาดสามารถควบคุมตัวชายวัย 54 ปี ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ภายในโรงพยาบาลยางตลาดได้ ขณะเดียวกันตำรวจ สภ.เขาสวนกวาง อยู่ระหว่างเร่งพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ตรวจสอบตำหนิรูปพรรณและรอยสัก เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับเหตุลักทรัพย์ในโรงพยาบาลต่างๆ รวม 11 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อศาลขอออกหมายจับและเข้าอายัดตัวมาดำเนินคดีต่อไป เนื่องจากพฤติการณ์และรูปพรรณมีความคล้ายกันมาก แต่ต้องมีการยืนยันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
พ.ต.อ.พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง เปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับสถานีตำรวจต่างๆ พบว่าตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความในลักษณะเดียวกัน คือถูกขโมยทรัพย์สินในเวลากลางคืน ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล รวมทั้งหมด 11 โรงพยาบาล ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ 3 มีนาคม 2569 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น,
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์, วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 โรงพยาบาลในพื้นที่เมืองศรีสะเกษ, วันที่ 24 มิถุนายน 2569 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม, วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี, วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์, วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลในพื้นที่เมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ทราบชื่อคือนายสงวน มะริดดี อายุ 54 ปี ที่อยู่เลขที่ 106 หมู่ 2 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ภายในโรงพยาบาลยางตลาด และตระเวนลักทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงควบคุมตัวนายสงวน ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.ยางตลาด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.อ.พีรณัฐ กล่าวอีกว่าหลังทราบผลการจับกุม ได้ประสานไปยัง สภ.ยางตลาด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล โดยตรวจสอบและเปรียบเทียบตำหนิรูปพรรณ รอยสัก และลักษณะของบุคคลที่ปรากฏในพยานหลักฐาน หากผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานยืนยันความเชื่อมโยงกับคดีในพื้นที่เขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อศาล เพื่อขอออกหมายจับและเข้าอายัดตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนการเชื่อมโยงกับเหตุที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งอื่น ยังต้องรอผลการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและการรวบรวมพยานหลักฐานของแต่ละพื้นที่อย่างครบถ้วน