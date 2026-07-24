ผวจ.กาญจน์ รุดเยี่ยม “น้องเอ” เหยื่อแม่แท้ๆ ราดน้ำร้อน ล่าสุดตำรวจแจ้งเพิ่ม 2 ข้อหา

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจน์ เดินทางเข้าเยี่ยม เหยื่อแม่แท้ๆ ชาวเมียนมา ใช้น้ำร้อนราดร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจ ขณะที่อาการล่าสุดหลังเข้ารับการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี อยู่ระหว่างพักรักษาตัว ด้านคดีตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มอีก 2 ข้อหา ก่อนนำตัวผู้ต้องหาฝากขังศาลจังหวัดทองผาภูมิแล้ว
เวลา 15.00 น. วันนี้ (24 ก.ค.) น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.เอ พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ โดยมี นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ พญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับ และรายงานอาการผู้ป่วย
แพทย์ระบุว่า ผู้บาดเจ็บได้เข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด คาดว่าบาดแผลจะใช้เวลารักษาประมาณ 20 วัน จึงจะฟื้นตัวดีขึ้น
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา น.ส.เอ ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน อายุ 15 ปี ถูก นางแก้ว อายุ 32 ปี แม่แท้ๆ ชาวเมียนมา จับมัดมือมัดเท้ากับเสาภายในบ้าน ก่อนใช้น้ำร้อนราดตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิวันสกาย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในทุกด้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ จับกุมตัวนางแก้วได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
ด้านความคืบหน้าทางคดี พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ สั่งการให้พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีไว้เป็นคดีอาญา
จากการสอบสวน นางแก้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก 2 ข้อหา ได้แก่
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสกระทำทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
นอกเหนือจากข้อหาเดิม คือ เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการดำเนินคดีในขั้นต่อไป พนักงานสอบสวนจะรอสอบปากคำผู้เสียหายหลังอาการดีขึ้น รวมถึงรอผลการรักษาจากแพทย์ ผลตรวจลายนิ้วมือ และเอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป.