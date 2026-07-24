xs
xsm
sm
md
lg

AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-AIS เสริมแกร่งเครือข่าย รับเทศกาลแห่เทียน อุบลราชธานี–นครราชสีมา และเข้าพรรษาทั่วอีสาน รองรับนักท่องเที่ยว เชื่อมต่อทุกโมเมนต์ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน


AIS ตอกย้ำภารกิจเชื่อมต่อทุกความสุขของคนไทย ภายใต้แนวคิด “AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล” เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่าย AIS 5G และ 4G เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และงานประเพณีแห่เทียนพรรษา หนึ่งในเทศกาลสำคัญและยิ่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา พร้อมดูแลคุณภาพสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จัดงาน จุดท่องเที่ยวสำคัญ และเส้นทางการเดินทาง รวมถึงพื้นที่จัดงานบุญและเทศกาลสำคัญในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ ค้นหาข้อมูลการเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายภาพและแชร์คอนเทนต์ความประทับใจ ตลอดจนทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมมอบสิทธิพิเศษผ่าน AIS Points เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท้องถิ่นที่เข้าร่วมรายการ ตอกย้ำบทบาทของ AIS ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนของภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง


นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค–ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “เทศกาลเข้าพรรษาและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน ทั้งในมิติของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของงานบุญและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนในวงกว้าง”

AIS จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทศกาลสำคัญของชาวอีสาน ด้วยการเตรียมความพร้อมโครงข่าย AIS 5G และ 4G ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะพื้นที่จัดงาน เส้นทางที่ขบวนแห่เทียนผ่าน จุดท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงเส้นทางคมนาคม สนามบิน สถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การถ่ายภาพและแชร์คอนเทนต์ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์

รวมถึงการทำธุรกรรมและชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ความงดงามของประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสานสู่สายตาคนทั่วประเทศและทั่วโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่


สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่าย ทีมวิศวกร AIS ได้เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่าย ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น พร้อมติดตั้ง สถานีฐานชั่วคราว (Small Cell) ในจุดสำคัญของการจัดงาน และนำ รถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) เข้ามาเสริมศักยภาพในจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมและเส้นทางขบวนแห่ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ พร้อม Monitor ปริมาณการใช้งานแบบเรียลไทม์

โดยมีทีมวิศวกร Standby ดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสร้างความมั่นใจให้กับทุกการเชื่อมต่อในช่วงเทศกาล


นอกจากนี้ AIS ยังมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการและเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โดยจัดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใช้ AIS Points เพียง 10 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 10 บาท หรือใช้ AIS Points 40 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 40 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับลูกค้า AIS ภายในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บูธบริการ AIS บริเวณตลาดโต้รุ่งราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569


“AIS ยืนยันความพร้อมในการดูแลคุณภาพเครือข่าย เพื่อรองรับทุกการเชื่อมต่อในช่วงเทศกาลสำคัญของภาคอีสาน ด้วยศักยภาพของเครือข่าย AIS 5G และ 4G พร้อมทีมงานที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการสามารถเชื่อมต่อและใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยว และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับเศรษฐกิจชุมชนในภาคอีสานอย่างยั่งยืน” นายวิศรุตกล่าวทิ้งท้าย

AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก
AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก
AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก
AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก
AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก
+1