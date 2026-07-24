AIS เสริมเกราะ 5G ลุยเทศกาล ‘แห่เทียนพรรษา’ อุบลฯ–โคราช หนุนท่องเที่ยวอีสานคึกคัก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-AIS เสริมแกร่งเครือข่าย รับเทศกาลแห่เทียน อุบลราชธานี–นครราชสีมา และเข้าพรรษาทั่วอีสาน รองรับนักท่องเที่ยว เชื่อมต่อทุกโมเมนต์ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน
AIS ตอกย้ำภารกิจเชื่อมต่อทุกความสุขของคนไทย ภายใต้แนวคิด “AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล” เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่าย AIS 5G และ 4G เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และงานประเพณีแห่เทียนพรรษา หนึ่งในเทศกาลสำคัญและยิ่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา พร้อมดูแลคุณภาพสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จัดงาน จุดท่องเที่ยวสำคัญ และเส้นทางการเดินทาง รวมถึงพื้นที่จัดงานบุญและเทศกาลสำคัญในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน
ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ ค้นหาข้อมูลการเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายภาพและแชร์คอนเทนต์ความประทับใจ ตลอดจนทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมมอบสิทธิพิเศษผ่าน AIS Points เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท้องถิ่นที่เข้าร่วมรายการ ตอกย้ำบทบาทของ AIS ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนของภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค–ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “เทศกาลเข้าพรรษาและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของพี่น้องชาวอีสาน ทั้งในมิติของการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของงานบุญและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนในวงกว้าง”
AIS จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทศกาลสำคัญของชาวอีสาน ด้วยการเตรียมความพร้อมโครงข่าย AIS 5G และ 4G ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะพื้นที่จัดงาน เส้นทางที่ขบวนแห่เทียนผ่าน จุดท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงเส้นทางคมนาคม สนามบิน สถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การถ่ายภาพและแชร์คอนเทนต์ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์
รวมถึงการทำธุรกรรมและชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ความงดงามของประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสานสู่สายตาคนทั่วประเทศและทั่วโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่าย ทีมวิศวกร AIS ได้เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่าย ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น พร้อมติดตั้ง สถานีฐานชั่วคราว (Small Cell) ในจุดสำคัญของการจัดงาน และนำ รถสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) เข้ามาเสริมศักยภาพในจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมและเส้นทางขบวนแห่ นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละพื้นที่ พร้อม Monitor ปริมาณการใช้งานแบบเรียลไทม์
โดยมีทีมวิศวกร Standby ดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสร้างความมั่นใจให้กับทุกการเชื่อมต่อในช่วงเทศกาล
นอกจากนี้ AIS ยังมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการและเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โดยจัดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใช้ AIS Points เพียง 10 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 10 บาท หรือใช้ AIS Points 40 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 40 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับลูกค้า AIS ภายในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บูธบริการ AIS บริเวณตลาดโต้รุ่งราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2569
“AIS ยืนยันความพร้อมในการดูแลคุณภาพเครือข่าย เพื่อรองรับทุกการเชื่อมต่อในช่วงเทศกาลสำคัญของภาคอีสาน ด้วยศักยภาพของเครือข่าย AIS 5G และ 4G พร้อมทีมงานที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการสามารถเชื่อมต่อและใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยว และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับเศรษฐกิจชุมชนในภาคอีสานอย่างยั่งยืน” นายวิศรุตกล่าวทิ้งท้าย