สระแก้ว-ไทย–กัมพูชา ดำเนินการส่งกลับผู้พ้นคดีหลังสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายของทั้งสองประเทศ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันนี้ ( 24ก.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ดำเนินการรับตัวคนไทยจำนวน 36 คน จากทางการกัมพูชา ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วพร้อมส่งตัวชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการดำเนินคดีในประเทศไทย จำนวน 67 คน กลับประเทศ ตามกรอบความร่วมมือด้านกฎหมายและมนุษยธรรมระหว่างสองประเทศ
โดยในครั้งนี้ เป็นการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่าง กองกำลังบูรพา โดนชุดเฉพาะกิจอรัญประเทศ และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 กองร้อยทหารพรานที่ 1201 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ,ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ,ชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอรัญประเทศ, เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยในการรับ–ส่งตัวที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย–กัมพูชา
สำหรับชาวกัมพูชา ที่ถูกส่งกลับมีจำนวน 67 คน เป็นชาย 43 คน หญิง 21 คน และเด็กชาย 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีในประเทศไทยจนคดีถึงที่สุดและพ้นโทษแล้ว
ส่วนคนไทยทั้ง 36 คน ที่ได้รับการส่งตัวกลับจากกัมพูชา เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาจนสิ้นสุดคดีและพ้นโทษแล้วเช่นกัน และหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติ และซักถามข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ การหลอกลวงทางออนไลน์
หรือมีการกระทำผิดกฎหมายอื่นในประเทศไทยหรือไม่ หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยง จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีก
สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการด้วยความรัดกุม คำนึงถึงความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักมนุษยธรรมตลอดกระบวนการรับ–ส่งตัว
ซึ่งการแลกเปลี่ยนตัวผู้พ้นคดีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านกฎหมายและความมั่นคงระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งตัวผู้พ้นโทษกลับประเทศ ลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกัน