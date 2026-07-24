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ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ สอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปีในพื้นที่ซอยหนองหิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้ง 6 ข้อสงสัย เรียกร้อง 4 หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ

วันนี้ ( 24 ก.ค.) นายวรัญญู หรรษาขจร ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาเมือง - ทีมพัทยา 2030 พร้อมคณะได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เพื่อขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการบ้านพัก บริเวณซอยหนองหิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อขอให้พิจารณาระงับการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ

หลังพบว่ามีการขายสิทธิ์ให้กับคนจีนโดยสามารถครอบครอง 30 ปี มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ประเทศจีน และมีการแบ่งแปลนที่ดินเป็น 9 แปลง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฏหมายสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นยังได้จัดทำสำเนาหนังสือร้องเรียนอีก 4 ฉบับ เพื่อส่งไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เพื่อให้ร่วมตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 


ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาเมือง - ทีมพัทยา 2030 เผยว่าทางทีมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดพบว่าโครงการยังมีการดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งงานระบบสาธารณูปโภคและงานวางระบบต่าง ๆ

 จึงเห็นว่าควรยื่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงต่อประชาชนให้เกิดความชัดเจน

สำหรับรายละเอียดในหนังสือร้องเรียน มีการตั้งข้อสงสัยและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใน 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

2. การแบ่งแยกโฉนดที่ดินออกเป็น 9 แปลงย่อย เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม เป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง หรือเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือไม่

3. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งระบบระบายน้ำ น้ำเสีย ฝุ่น และเสียง มีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่กว่า 200 ห้อง

4. การประชาสัมพันธ์และเสนอขายโครงการที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าชาวจีน รวมทั้งการใช้สื่อโฆษณาภาษาจีน เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

5. การโฆษณารูปแบบการเช่าระยะยาว 30 ปี พร้อมเงื่อนไขต่อสัญญา ซึ่งทีมพัทยา 2030 ระบุว่าเอกสารที่รวบรวมได้มีลักษณะรวมระยะเวลาถึง 90 ปี สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือไม่

และ 6. การใช้แรงงานต่างด้าวในการก่อสร้าง ได้รับอนุญาตและมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่


นายวรัญญู ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคประชาชนฯ ยังกล่าวอีกว่าหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และตอบข้อสงสัยของประชาชน โดยมิได้กล่าวหาว่ามีการกระทำผิด พร้อมย้ำว่าทีมพัทยา 2030 ไม่มีความขัดแย้งกับหน่วยงานใด แต่ทำหน้าที่ในฐานะภาคประชาชนที่ต้องการเห็นความโปร่งใส และต้องการให้การพัฒนาเมืองเป็นไปตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ทีมพัทยา 2030 ก็พร้อมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากพบช่องว่างของกฎหมายหรือประเด็นที่ควรได้รับการทบทวน ก็จะผลักดันให้มีการเสนอเรื่องต่อหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป






ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี
ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี
ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี
ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี
ทีมพัทยา 2030 ยื่นหนังสือนายกฯ หนองปรือ ตรวจสอบโครงการชาวจีนขายสิทธิ์ครอบครอง 30 ปี
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