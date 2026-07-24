IRPC จับมือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิด “V Care Shop” สาขา 2 เพิ่มโอกาสเข้าถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพ

ระยอง - IRPC ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิด “V Care Shop” สาขา 2 ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกระดับการเข้าถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความร่วมมือในการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ
ร้าน “V Care Shop” ดำเนินงานโดย บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง IRPC และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการกลางที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของทั้งสององค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
IRPC ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ.