ผอ.รพ.ทองผาภูมิ เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิง 15 ปี เหยื่อน้ำร้อนราด ติดตามอาการใกล้ชิด

กาญจนบุรี – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กหญิงวัย 15 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุถูกผู้ปกครองใช้น้ำร้อนราด พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 24 ก.ค.) แพทย์หญิงนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวภายในโรงพยาบาล ภายหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกรณีถูกผู้ปกครองใช้น้ำร้อนราดบริเวณท้ายทอย ลามลงมาถึงแผ่นหลัง จนได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิด
ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิได้สอบถามอาการของผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กและครอบครัว รวมทั้งกำชับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลทองผาภูมิยืนยันว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูร่างกาย ควบคู่กับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป.