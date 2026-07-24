ทำบุญใหญ่! “เนวิน-ศักดิ์สยาม” นำทีม ส.ส. ขรก. นักเตะ และ ปชช. ถวายเทียนพรรษา 1,333 วัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ –ทำบุญใหญ่ “เนวิน- ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” นำทีม ส.ส.บุรีรัมย์ ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดต่างๆ ใน จ.บุรีรัมย์ 18 อำเภอ 1,333 วัด เพื่อทำบุญเสริมสิริมงคล อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในเทศกาลเข้าพรรษา
วันนี้ (24 ก.ค.69) ที่หอพระไตรปิฎก วัดกลางพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้นำทีม ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายสนอง เทพอักษรณรงค์, นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา, นายศักดิ์ ซารัมย์, นายไตรเทพ งามกมล, นายพรชัย ศรีสริยันโยธิน, นายจักรกฤษณ์ ทองศรี และนายรุ่งโรจน์ ทองศรี
รวมทั้งข้าราชการระดับสูงในจังหวัด อาทิ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักการเมืองท้องถิ่นใน จ.บุรีรัมย์ นักฟุตบอลทีมสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆ ใน 18 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ รวมจำนวน 1,333 วัด ซึ่งเทียนพรรษาที่นำมาถวายในวันนี้ จะนำไปถวายให้กับวัดต่างๆ ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ส่วนที่เหลือจะให้สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ แต่ละอำเภอนำไปถวายวัดในแต่ละเขตพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำบุญเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2569 รวมทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นประเพณีสำคัญหนึ่งที่ชาวบุรีรัมย์ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้
โดย นายเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้นำกล่าวถวายเทียนพรรษา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญ รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส