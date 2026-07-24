สวนสัตว์เชียงใหม่-ทสจ.จัดปลูกต้นไม้ฟื้นธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2569 โดยผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนปลูกกล้าไม้740ต้น ทั้งไม้ดอกและยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้ (24 ก.ค.69) สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569" ณ บริเวณสวนชมนกนครพิงค์เดิม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน รวมกว่า 400 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน 740ต้น ประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด อาทิ รวงผึ้ง เหลืองเชียงราย ทองอุไร ชมพูภูพิงค์ เสลา อินทนิล ประดู่ พิกุล และมะฮอกกานี พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่สวนชมนกนครพิงค์เดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของสวนสัตว์เชียงใหม่
ทั้งนี้นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า สวนสัตว์เชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน
สำหรับพื้นที่สวนชมนกนครพิงค์เดิม ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน 740ต้น ประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ เพิ่มความร่มรื่น และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่
นอกจากนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป.