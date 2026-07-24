ลาวส่งกลับ 67 แอดมินเว็บพนันชาวไทยหนีจากเขมรตั้งฐานในลาวเปิดพนันทั้งวันทั้งคืน

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รับตัว 67 แอดมินเว็บพนันชาวไทย กลับจากลาว หลังทางการลาวกวาดล้างจับกุมครั้งใหญ่ เช่าหอพักที่บ้านโพนพะเนาและบ้านดอนหนุน แขวงเวียงจันทน์ เป็นฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง หมุนเวียนทำงานเป็นกะ 3 ผลัด ด้านตรวจคนเข้าเมืองทำระบบ watch list เป็นกลุ่มบุคคลเฝ้าระวัง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้( 24 ก.ค.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย สั่งการให้ พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ประสาน พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับตัวคนไทย 67 คน ทั้งชายและหญิง จากทางการลาว ซึ่งถูกทางการลาวจับกุมและผลักดันส่งกลับประเทศไทย
โดยตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกับสหวิชาชีพ คัดแยกเหยื่อและทำการตรวจสอบข้อมูลคดี โดยละเอียดเบื้องต้นไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่พบบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวนและตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทาง พบว่า บุคคลทั้ง 67 ราย เคยไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บุคคลเหล่านี้จึงได้เดินทางกลับประเทศ ต่อมาได้ชักชวนกันเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนหนองคาย แล้วเช่าหอพักที่บ้านโพนพะเนาและบ้านดอนหนุน แขวงเวียงจันทน์ เป็นฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง หมุนเวียนทำงานเป็นกะ 3 ผลัด
ต่อมาวันที่ 21 ก.ค.69 ทางการลาวกวาดล้างทำการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันผิดกฎหมายและปราบปรามการค้ามนุษย์ แสกมเมอร์อย่างหนัก เมื่อเสร็จสิ้นตามขั้นตอนกฎหมายของทางการลาวแล้ว จึงประสานการส่งตัวทั้ง 67 คน กลับประเทศไทย
พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย กล่าวว่า หลังจากที่ทางการลาวกวาดล้างเครือข่ายแสกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีการส่งตัวกลับประเทศไทยหลายครั้ง บุคคลที่ถูกควบคุมตัวจะถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายของกรมแรงงาน อีกทั้งต้องจ่ายค่าปรับให้กับกรมการกงสุลที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลขณะถูกควบคุมตัวในต่างประเทศด้วย หลังจากนี้ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจะทำระบบ Watch list บุคคลเฝ้าระวังกับบุคคลที่ถูกส่งกลับในกรณีที่ไม่มีหมายจับ ยังไม่ถึงขั้น Black list เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ลักลอบออกนอกราชอาณาจักรไปกระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้อีก.