รวมพลังชาวมุกดาหาร! ปลูกหญ้าแฝกแสนต้น คืนความสมบูรณ์ห้วยทรายตอนบน เฉลิมพระเกียรติในหลวง

มุกดาหาร-สถานีพัฒนาดินมุกดาหาร ผนึกทุกภาคส่วน ร่วมจัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 100,000 กล้า ณ ริมห้วยทรายตอนบน กักเก็บตะกอนดินและธาตุอาหาร ไม่ให้ชะล้างพังทลาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569
วันนี้ (24 ก.ค.) ที่ฝายห้วยทรายน้อยตอนบน บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569
มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาดินมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง คณะผู้บริหาร หมอดินอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานีพัฒนาดินมุกดาหาร ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ผู้นำชุมชน และประชาชน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569
พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในการนำประโยชน์จากหญ้าแฝกมาใช้พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และสภาพแวดล้อม
อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ ลดการพังทลายของหน้าดิน และเสริมสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมกันปลูกกล้าหญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า บริเวณรอบฝายห้วยทรายน้อยตอนบน และการร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้มุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ทำหน้าที่เป็นทั้งกำแพงที่มีชีวิต ช่วยกักเก็บตะกอนดินและธาตุอาหาร ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายออกจากพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่ลงทุนถูกที่สุด ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดิน และเป็นเสมือนสว่านเจาะชั้นดินดานเพื่อนำน้ำและอากาศลงสู่ผิวดินนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
นอกจากนี้ยังสามารถนำใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ ทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ยาสมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล การจัดกิจกรรมจึงนับเป็นการร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคี ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณสมบัติและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน