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คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - ทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือ “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเพศผู้ อายุ 35-40 ปี หลังพบมีอาการบวมที่ขาหลังซ้าย เดินลำบากนอกเขตอนุรักษ์ วางแผนให้ยาอย่างรัดกุม ทั้งฉีดยาและซ่อนยาในกล้วยน้ำว้า พร้อมใช้โดรนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (24 ก.ค.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยความคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือ “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเพศผู้ไม่มีงา อายุประมาณ 35-40 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้าย โดยทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ดำเนินการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาใช้ชีวิตในธรรมชาติได้ตามปกติ

นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือช้างป่าและสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สัตว์ป่าฟื้นตัวและสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย

ด้านนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบ “สีดอทองม้วน” อยู่บริเวณนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีอาการบวมอย่างชัดเจนที่ขาหลังซ้าย ส่งผลให้เดินลำบาก จึงเร่งประสานทีมสัตวแพทย์เข้าดำเนินการรักษา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการรักษาเป็นครั้งที่ 4 โดยวางแผนให้ยาอย่างรัดกุม เพื่อลดความเครียดและความเสี่ยงต่อช้างป่า เริ่มจากฉีดยาบรรเทาอาการปวด Tramadol จำนวน 1 เข็ม ก่อนใช้วิธีซ่อนยาเม็ดไว้ในกล้วยน้ำว้า ซึ่งประกอบด้วยยาลดปวดและลดการอักเสบ ยาปฏิชีวนะ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร รวมทั้งวิตามินและสารอาหารบำรุงร่างกาย พร้อมฉีดพ่นยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาหลังซ้ายที่ได้รับบาดเจ็บ

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย “สีดอทองม้วน” กินยาที่ผสมในกล้วยน้ำว้าครบตามปริมาณที่กำหนด ทำให้ทีมสัตวแพทย์สามารถดำเนินแผนการรักษาได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระยังคงติดตามอาการและพฤติกรรมของช้างป่าอย่างใกล้ชิด พร้อมใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินสำรวจประเมินสภาพร่างกาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในการวางแผนรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนกว่าช้างป่าจะกลับมาแข็งแรงและสามารถใช้ชีวิตในป่าธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย.










คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ
คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ
คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ
คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ
คณะสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยป่าช่วย “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเจ็บขาหนัก เดินลำบาก เร่งรักษาต่อเนื่องหวังคืนสู่ธรรมชาติ
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