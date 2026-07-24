‘พิด’โลก’เถื่อนไม่แพ้กัน!โจ๋รวมกลุ่มแว้นล่าเหยื่อ รุมทำร้ายคนไม่เลือกหน้า เจ็บแล้ว 6 ตร.ยังจับไม่ได้

พิษณุโลก – เมืองสองแควเถื่อนไม่แพ้กัน..แก๊งวัยรุ่นรวมกลุ่มแว้นล่าเหยื่อกลางดึก ก่อนลงมือรุมทำร้ายคนไม่เลือกหน้าทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือรู้จักกันมาก่อน ประเคนทั้งหมัด เข่า ศอก ไม่พอ บางจังหวะบางคนเอามือซุกเอวท้าทาย “สักเม็ดไหม สักเม็ดไหม” ล่าสุดมีผู้เสียหายแล้ว 6 แจ้งตำรวจแล้วยังจับตัวไม่ได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “แอบแซ่บ ภาสพล” ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยสังคม หลังตัวเองและกลุ่มเพื่อนๆ ได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ย่านถนนพระลือ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ค่ำคืน 23 ก.ค. ที่ผ่านมา กระทั่งเลิกราร้านปิดแล้วประมาณช่วงเที่ยงคืนถึงตี 1 ได้พากันแยกย้ายไปร้านสะดวกซื้อ
แต่นาย เอ (นามสมมติ) อายุ 41 ปี ผู้ประสบเหตุ ได้เดินเลี่ยงหลบมุมไปยืนทำธุระส่วนตัวริมถนนเส้นเปลี่ยวใกล้กัน ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นชาย อายุประมาณ 18-19 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์แบบแต่งซิ่งมาเป็นกลุ่ม 7-8 คน เข้ามาจอดข้างทางใกล้กัน และเดินลงจากรถมาข้างหลัง 3 คน ไม่พูดพร่ำทำเพลงบรรเลงเพลงหมัดมวยสารพัดจนนายเอ อ่วมน่วมไปทั้งตัว
นายเอ ที่โดนรุมแบบไม่ทันตั้งตัว ยืนยันไม่รู้จักกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุด้วยซ้ำ แม้จะร้องขอชีวิตแต่กลุ่มวัยรุ่นใจทมิฬก็ไม่ใยดี ประเคนหมัด เท้า ศอก ใส่ไม่ยั้ง รุมต่อย รุมทุบ ก่อนจะใช้รักแร้หนีบคอผู้เสียหายจนดิ้นไม่หลุด กดลงไปนอนกองกับพื้นแล้วลากครูดพื้นถนนอย่างป่าเถื่อน
ขณะที่นายเอ พยายามดิ้นหลายครั้งจนหลุด แต่พอหลุดออกมาได้กลุ่มวัยรุ่นยังวิ่งตามมาทำร้ายอย่างบ้าคลั่งอีก พร้อมทั้งเอามือซุกไปที่ขอบกางเกงใต้เสื้อ เสมือนว่ากำลังล้วงเอาอาวุธปืนมาข่มขู่..พูดท้าทายเสียงดังว่า “สักเม็ดไหม สักเม็ดไหม” นายเอ ที่ร่างกายยังบอบช้ำสะบักสะบอมได้แต่เอ่ยถามว่า “เราไม่รู้จักกันมาก่อน มาทำร้ายผมทำไม” แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังเยาะเย้ยด้วยน้ำเสียงยียวนใส่ ก่อนจะดึงเอากุญแจรถจักรยานยนต์ไปและถีบรถจนล้มคว่ำ แล้วพากันหลบหนีไปทางเส้นประตูชัย อ.เมืองพิษณุโลก
หลังเกิดเหตุตนได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก โดยมีตำรวจสายตรวจเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อย จากนั้นกลุ่มเพื่อนได้พาตนไปทำแผลรักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมกับนำใบรับรองแพทย์ที่เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ก่อนจะนำเรื่องราวที่ประสบเหตุร้ายครั้งนี้มาแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนใน จ.พิษณุโลก ให้ระมัดระวังหากผ่านหรือใช้เส้นทางดังกล่าวกลางดึก จนมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ออกไปจำนวนมาก
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังนายเอ (นามสมมติ) ผู้ประสบเหตุ เล่าว่า หลังเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับตนเอง ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาเอาไว้แล้วและจะไม่ยอมความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้ป่าเถื่อนมากๆ เหมือนออกมาล่าเหยื่อทำร้ายร่างกายผู้บริสุทธิ์ยามค่ำคืน แม้จะไม่รู้จักกันหรือไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันก็ตาม มักชอบขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งไปเป็นกลุ่มๆ ตระเวนทำร้ายผู้คนในตัวเมือง
นอกจากนี้ยังพบว่าก่อนหน้าที่ตนเองจะถูกทำร้าย ก็เคยมีประชาชนหลายรายถูกกลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้ทำร้ายร่างกายมาแล้วถึง 5 ราย บางรายโดนหมวกกันน็อกฟาด โดนรุมทุบสลบอยู่กลางถนนก็มี
ส่วนตนเป็นเหยื่อรายที่ 6 อาการตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น ร่างกายยังบอบช้ำอยู่หลายแห่ง ศีรษะบวมโน แก้มบวม โดนต่อยที่ปาก ปากแตก ปวดร้าวแผ่นหลัง
อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้จะมีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อแล้วถึง 6 ราย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แต่อย่างใด ทำให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนต้องอยู่อย่างหวาดผวา จึงขอวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาลงโทษเพื่อดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลกต่อไป.