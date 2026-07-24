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บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) รับคำร้องทบทวนสิทธิและอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการครบวงจร ลดภาระการเดินทางของประชาชน

นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย เปิดเผยว่า อำเภอบ่อพลอยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ระดับอำเภอ One Stop Service (OSS) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น.

ในการเปิดให้บริการดังกล่าว นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมติดตามการให้บริการ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการยื่นทบทวนสิทธิของประชาชน ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียนและความเดือดร้อน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบาย พร้อมทั้งพูดคุย ทักทาย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ

นายชวโรจน์ กล่าวว่า ศูนย์ OSS ให้บริการประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมแนะนำหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลตามสาเหตุที่ไม่ผ่านสิทธิ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังรับคำร้องขออุทธรณ์ในกรณีถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีการปรับหลักเกณฑ์) เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยในวันแรกของการเปิดให้บริการ มีประชาชนเข้ารับบริการรวม 89 ราย

พร้อมกันนี้ อำเภอบ่อพลอยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอบ่อพลอย สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ การทบทวนสิทธิ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนแบบครบวงจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง








บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.
บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.
บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.
บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.
บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.