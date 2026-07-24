บ่อพลอยเปิดศูนย์ OSS รับอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569” อำนวยความสะดวกประชาชนถึง 16 ส.ค.

กาญจนบุรี - อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) รับคำร้องทบทวนสิทธิและอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการครบวงจร ลดภาระการเดินทางของประชาชน
นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย เปิดเผยว่า อำเภอบ่อพลอยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ระดับอำเภอ One Stop Service (OSS) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30–16.30 น.
ในการเปิดให้บริการดังกล่าว นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมติดตามการให้บริการ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการยื่นทบทวนสิทธิของประชาชน ตลอดจนรับฟังข้อร้องเรียนและความเดือดร้อน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบาย พร้อมทั้งพูดคุย ทักทาย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ
นายชวโรจน์ กล่าวว่า ศูนย์ OSS ให้บริการประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมแนะนำหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลตามสาเหตุที่ไม่ผ่านสิทธิ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังรับคำร้องขออุทธรณ์ในกรณีถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีมีการปรับหลักเกณฑ์) เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยในวันแรกของการเปิดให้บริการ มีประชาชนเข้ารับบริการรวม 89 ราย
พร้อมกันนี้ อำเภอบ่อพลอยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอบ่อพลอย สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ การทบทวนสิทธิ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนแบบครบวงจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง