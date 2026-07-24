สวนทุเรียน 800 ไร่ ฝ่าวิกฤตราคาดิ่ง! ตัดพ่อค้าคนกลาง ขายตรงชุมชน หมอนทองเริ่มลูกละ 49 บาท รับประกันทุกลูก

ราชบุรี - สวนทุเรียนกว่า 800 ไร่ จากจันทบุรี พลิกเกมสู้ราคาทุเรียนตกต่ำ เดินสายขายตรงถึงชุมชน ตัดพ่อค้าคนกลาง เปิดโปรโมชั่นหมอนทองลูกละ 49 บาท พร้อมรับประกันคุณภาพทุกลูก เปลี่ยนได้ทันทีหากสุกไม่ดี แถมแจกฟรีผู้สูงอายุ 70 ปี และคุณแม่ตั้งครรภ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (24 ก.ค.) บรรยากาศบริเวณวัดปราสาทสิทธิ์ หรือ “วัดหลักห้า” ตำบลปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คึกคัก หลัง “สวนทุเรียนเจ้ขวัญใจ” สวนทุเรียนขนาดใหญ่กว่า 800 ไร่ จากจังหวัดจันทบุรี นำทุเรียนหมอนทองคุณภาพออกจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อ เพราะได้ทุเรียนคุณภาพดีในราคาประหยัด
นายบุญเลิศ ยศยอง เจ้าของสวนทุเรียน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาทุเรียนตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละประมาณ 30-40 บาท หากจำหน่ายผ่านล้งหรือพ่อค้าคนกลางแทบไม่คุ้มต้นทุน ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าดูแลสวน จึงตัดสินใจปรับรูปแบบการตลาด หันมาขายตรงให้ผู้บริโภคตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวสวน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถซื้อทุเรียนคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้
ก่อนหน้านี้เคยเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อจำหน่าย แต่มีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริหารจัดการสูง จึงเปลี่ยนมาออกบูธตามชุมชนแห่งละ 2-3 วัน โดยตั้งใจไม่ให้กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อทุเรียนสดจากสวนโดยตรง
ภายในงานมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ โดยช่วงเช้าจำหน่ายทุเรียนลูกละ 49 บาท จำกัดประมาณ 500 คิว จากนั้นจำหน่ายในราคาปกติกิโลกรัมละ 88 บาท และหากซื้อ 3 ลูกขึ้นไป ลดเหลือกิโลกรัมละ 85 บาท นอกจากนี้ยังมอบทุเรียนฟรีให้ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และคุณแม่ตั้งครรภ์รับฟรี 2 ลูก สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
นายบุญเลิศ ยืนยันว่า ทุเรียนทุกลูกตัดแก่จากสวนและรับประกันคุณภาพ หากนำกลับไปแล้วสุกไม่ดีหรือรับประทานไม่ได้ สามารถนำมาเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข โดยการขนส่งทุเรียนแต่ละครั้งมากกว่า 10 ตัน มีผลเสียหายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ สวนยังรับซื้อทุเรียนจากสวนของญาติและเกษตรกรใกล้เคียงในราคาที่สูงกว่าล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายที่เป็นธรรม สร้างประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมเดินสายจำหน่ายตามชุมชนต่าง ๆ จนกว่าผลผลิตทุเรียนในฤดูกาลนี้จะหมด
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