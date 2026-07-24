ครบรอบ 1 ปี ไทยปะทะเขมร ชาวบ้านชายแดนน้ำยืนยังผวามีรอบ 3

อุบลราชธานี-ครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ความไม่สงบชายแดน ไทยปะทะเขมร ครอบครัวเหยื่อBM-21 ยังผวาสูญเสียคนที่รัก 2 ชีวิต ทรัพย์สินพังยับ วอนรัฐบาลจัดการให้เด็ดขาด หวั่นมีรอบ 3
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ปะทะระลอกแรกระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 สร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะครอบครัวของนายอ่อนสี โจรสา อายุ 71 ปี ชาวบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เมื่อวิถีกระสุนจากจรวดหลายลำกล้อง BM-21 พุ่งตกใส่บ้านพักอย่างไม่ทันตั้งตัวในวันที่กำลังเตรียมตัวอพยพ
สภาพที่เกิดเหตุจากแรงระเบิดอันรุนแรงในวันนั้น ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้อย่างชัดเจน โดยพบหลุมระเบิดกว้าง 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร ตัวบ้านฉีกกระจายจากแรงระเบิด กำแพงและผนังบ้านข้างเคียงเต็มไปด้วยรูจากสะเก็ดระเบิดจำนวนมาก รวมถึงฝ้าหลังคาที่เสียหายและปัจจุบันยังไม่ได้ทำการซ่อมแซม
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางฮุ่ง โจรสา อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นแม่เลี้ยง เสียชีวิตคาที่ทันที ขณะที่นายปอด โจรสา ผู้เป็นพ่อ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก่อนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตตามไปในอีก 8 เดือนต่อมา นับเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักถึง 2 ชีวิตภายในครอบครัว พร้อมทั้งทรัพย์สินภายในบ้านที่ถูกทำลายเสียหายจนหมดสิ้น
แม้เวลาจะล่วงเลยมาครบ 1 ปีแล้ว แต่บาดแผลทางจิตใจและภาพความรุนแรงในวันเกิดเหตุยังคงฝังติดตาและสร้างความหวาดระแวงให้แก่ผู้รอดชีวิตอย่างไม่เสื่อมคลาย ชาวบ้านในพื้นที่ต่างกังวลใจเกรงว่า จะเกิดเหตุการณ์ปะทะรอบที่ 3 ตามมาอีก เนื่องจากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน นายอ่อนสีจึงออกมาวอนขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ว่าจะเลือกใช้แนวทางการเจรจาหรือใช้กำลังทหาร เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ที่ไม่ควรต้องมาเผชิญกับหายนะและความสูญเสียซ้ำรอยเดิมอีก