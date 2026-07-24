ตุลาฯ นี้ “หาดพัทยาน้อย” สิ้นชื่อ! หลังเจอทั้งวิกฤตโควิด-น้ำกกปนเปื้อน ล่าสุด อบต.ขอคืนพื้นที่

เชียงราย - ตุลาฯ 69 นี้ถึงคราปิดฉาก “หาดพัทยาน้อย หรือหาดเชียงราย”..ผู้ประกอบการร้านค้าโอด แหล่งท่องเที่ยวริมน้ำกกที่ขึ้นชื่อมาหลายสิบปี ฝ่าทั้งมรสุมโควิดระบาด-สารปนเปื้อนข้ามพรมแดนจากเหมืองพม่า ล่าสุด อบต.แจ้งงดต่อสัญญาเช่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 70 ขอคืน-ส่งพื้นที่โยธาฯ พัฒนาตามแผนผังเมืองรวม
ผู้ประกอบการร้านค้าหาดเชียงราย หรือหาดพัทยาน้อย ซึ่งได้ชื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งน้ำกก บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ติดต่อกับเทศบาลนครเชียงราย ที่ต้องเจอวิกฤตสารพัด ไล่ตั้งแต่โควิด-19 ในปี 2562-2564, ผลกระทบจากปัญหาสารโลหะหนักจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาปนเปื้อนในแม่น้ำ ในปี 2568-2569 นักท่องเที่ยวลดฮวบ จนเหลือร้านค้าให้บริการอยู่เพียง 17 ราย
ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รอบเวียง ยังมีหนังสือแจ้งว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 ในพื้นที่เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือบ้านป่างิ้วต่อเนื่องไปถึงชุมชนป่างิ้ว และชุมชนฮ่องลี่ เทศบาลนครเชียงราย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน อบต.รอบเวียง จึงจะไม่มีการต่อสัญญาเช่าอาคารร้านค้าในปีงบประมาณ 2570 หรือตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 เป็นต้นไป เพื่อส่งมอบพื้นที่ตามโครงการ จึงขอให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและส่งคืนพื้นที่ให้ อบต.รอบเวียงภายในวันที่ 7 ต.ค. 2569 หากพ้นกำหนดเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเข้าขนย้ายออกตามขั้นตอนกฎหมาย
น.ส.ฉวีวรรณ ศรีโชติ อายุ 55 ปี ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าหาดเชียงราย กล่าวว่าครอบครัวเราเปิดร้านค้าที่หาดเชียงรายมาตั้งแต่พวกตนยังเด็ก พอถูกสั่งให้ย้ายออกจึงกังวลเรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิตในอนาคตมาก
ขณะที่หลายคนไม่มีบ้านและอยู่อาศัยที่หาดเชียงรายมานานหลายสิบปีทำให้ต้องเดือดร้อนกันต่อเนื่องตั้งแต่วิกฤตไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมา จึงอยากให้ทางภาครัฐเห็นใจขยายระยะเวลาการรื้อถอนและคืนพื้นที่ออกไปเพื่อให้มีเวลาหาที่อยู่ใหม่ หากเป็นไปได้อยากขอให้ อบต.รอบเวียงจัดหาที่ให้ใหม่เพราะผู้เช่ามีอาชีพค้าขายมาทั้งชีวิตจะให้ไปเริ่มต้นใหม่ก็คงไม่ทันแล้ว
ด้านนายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ นายก อบต.รอบเวียง กล่าวว่า อบต.แจ้งผู้ประกอบการร้านค้ามาต่อเนื่องกว่า 2 ปีแล้วซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดี ที่ผ่านมาหาดเชียงรายเคยมีผู้ประกอบการประมาณ 30 ราย แต่หลังเจอวิกฤตหลายอย่างก็เหลือเพียงประมาณ 20 ราย ส่วนใหญ่เข้ามาแจ้งขอคืนพื้นที่แล้ว เหลือเพียง 8 รายเท่านั้น
สำหรับโครงการฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงรายในการพัฒนาเมืองใหม่ จัดแนวป้องกันตลิ่งพัง แนวป้องกันน้ำท่วม ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โซนออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกิจกรรมและลานจอดรถ ฯลฯ ใช้งบประมาณ 187 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่และไม่ได้เป็นการบอกเลิกสัญญาเช่า แต่ให้ผู้ประกอบการอยู่จนครบสัญญาเช่าซึ่งจะหมดลงในเดือน ก.ย. 2569 นี้ และโครงการใหม่จะมีอาคารจำหน่ายสินค้าซึ่งให้สิทธิ์ผู้ประกอบการรายเดิมก่อนด้วย