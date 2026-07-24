พม.น่านลงตลาดช่วยทันที! “ลุงศรีมูล” นั่งพื้นเหมือนขอทาน ยันไม่ไร้สิทธิ แต่ชอบนั่งพื้นตลาดจนคนสงสาร

น่าน - ผู้ว่าฯ สั่ง พม.น่านลงตลาดตรวจทันที.. "ลุงศรีมูล" นั่งกินข้าวกับพื้นตลาดอภัย ไม่รู้จักบัตรคนจน ยันไม่ใช่คนไร้สิทธิ แต่เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ชี้เพียงมานั่งที่ตลาดจนคนสงสารหยิบยื่นความช่วยเหลือ
กรณีชายสูงอายุรายหนึ่งนั่งอยู่บริเวณตลาดอภัย อำเภอเมืองน่าน และเข้าใจว่าไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนเกิดกระแสความห่วงใยในสังคมนั้น ล่าสุดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พร้อมรายงานผลว่าชายตามที่ปรากฏในข่าวคือ นายศรีมูล กรมทะนา อายุ 76 ปี เป็นผู้พิการทางสติปัญญา มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน แต่บ้านเดิมได้ถูกขายไปนานแล้ว ทำให้ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
จากการสอบข้อเท็จจริง นายศรีมูลมีพฤติกรรมชอบเก็บของเก่าและขยะเพื่อนำไปขาย ช่วงเช้ามักปั่นจักรยานมานั่งบริเวณตลาดอภัยเป็นประจำ โดยไม่ได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์หลักในการขอทาน ไม่มีการวางแก้วหรือภาชนะรับเงิน แต่ด้วยความสงสาร ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าจึงมักนำอาหารและเงินมอบให้ จนทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการนั่งขอทาน
ด้านการดูแลคุณภาพชีวิต พบว่าเทศบาลตำบลดู่ใต้ร่วมกับชุมชนบ้านธงน้อยได้จัดทำประชาคมอนุญาตให้นายศรีมูลอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน พร้อมร่วมกันบริจาคเงินสร้างบ้านพักให้ แม้บ้านดังกล่าวไม่มีเลขที่บ้านจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการได้ ขณะเดียวกัน เทศบาล ผู้นำชุมชน โครงการทหารพันธุ์ดี อสม. และชาวบ้าน ต่างช่วยกันซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านให้อย่างต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์
สำหรับสิทธิด้านสวัสดิการ นายศรีมูลได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท และเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยผู้นำชุมชนและร้านค้าในพื้นที่ช่วยดูแลการรับและบริหารเงินให้ ส่วนผู้ดูแลที่อาศัยอยู่ด้วยกันได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิของตนเอง
ที่สำคัญ พม.จังหวัดน่านยืนยันว่านายศรีมูลได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่รอบแรก และได้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำหรับปี 2569 เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งมีเจ้าของร้านค้าในพื้นที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ