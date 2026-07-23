(คลิป)"อนุทิน" เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ "หรั่ง ธุระพล" สส.อุดรธานี

อุดรธานี-"อนุทิน" เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ "หรั่ง ธุระพล" สส.อุดรธานี เขต 3 คืนที่ 4 ญาติ-ประชาชนร่วมอาลัยแน่น โดยนายกฯเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 26 ก.ค.นี้
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.วันนี้(23ก.ค.) ที่บ้านพักของนายหรั่ง ธุระพล ในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายหรั่ง ธุระพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 3 จังหวัดอุดรธานี โดยมีญาติพี่น้อง นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
สำหรับคืนนี้เป็นการสวดอภิธรรมศพคืนที่ 4 บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายอนุทินได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวของนายหรั่ง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ก่อนเดินพบปะและถ่ายภาพกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างเป็นกันเอง
นายหรั่ง ธุระพล เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2500 เป็นชาวตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีประสบการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เชียงหวาง รวม 5 สมัย ก่อนก้าวสู่เวทีการเมืองระดับชาติ โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปี 2550 ในนามพรรคชาติไทย แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้งปี 2566 ได้รับเลือกเป็น สส.อุดรธานี เขต 3 ในนามพรรคไทยสร้างไทย ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง สส.อุดรธานี เขต 3 อีกครั้งในการเลือกตั้งปี 2569
อย่างไรก็ตาม นายหรั่งป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมาตั้งแต่ช่วงลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งล่าสุด และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ก่อนอาการจะทรุดลงและเสียชีวิตอย่างสงบ สร้างความอาลัยแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงานทางการเมือง และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ จะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนายหรั่ง ธุระพล ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางประชาชน ผู้มีเกียรติ และบุคคลในแวดวงการเมืองที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก