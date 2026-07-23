ฮือฮา! ลพบุรีหล่อเทียน “รูปลิง” ถวาย 9 วัด สะท้อนอัตลักษณ์เมืองลิง สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ลพบุรี – เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี สร้างความฮือฮาในงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2569 ด้วยการนำ “ก้อนเทียนรูปลิง” มาให้พุทธศาสนิกชนร่วมหล่อถวาย 9 วัด สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีในฐานะ “เมืองลิง” นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดที่มีการออกแบบก้อนเทียนในรูปแบบดังกล่าว
วันนี้ ( 23 ก.ค.) พระครูจันทสิริธร เจ้าอาวาสวัดดงน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่นายนรินทร์ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในโครงการ “ยลถิ่นกกโก ทำบุญใหญ่โต หล่อเทียนพรรษา 9 วัด” ที่วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาได้ครบทั้ง 9 วัด ภายในสถานที่จัดงานแห่งเดียว
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการจัดทำ ก้อนเทียนรูปลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรี ให้ประธานในพิธีและประชาชนร่วมหล่อเทียนก่อนนำไปถวายวัดทั้ง 9 แห่ง สร้างความสนใจและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดที่มีการออกแบบก้อนเทียนในรูปลักษณะดังกล่าว
นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก กล่าวว่า แนวคิดการจัดทำก้อนเทียนรูปลิง มาจากการต้องการสะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองลิง” พร้อมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับประเพณีอันดีงาม เพื่อให้คนรุ่นใหม่และประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป
สำหรับงาน “ยลถิ่นกกโก ทำบุญใหญ่โต หล่อเทียนพรรษา 9 วัด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2569 รวม 7 วัน 7 คืน ภายในงานมีการประกวดเทพีนางเทียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหรสพ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กับการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา.