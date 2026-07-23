(คลิป)ตร.เปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลลำปาง วันแรกรวบ “แก๊ง 5 บาท” 8 ราย ล่าอีก 3

ลำปาง – ตำรวจเปิดปฏิบัติการ “บุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง” วันแรกตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมือง "แก๊ง 5 บาท" ชุดแรก 8 คน ค้างอีก 3 หลังรวมกลุ่มก่อพฤติกรรมอหังการ รุมทำร้าย-ไล่แทงผู้คนหลายครั้งหลายหนจนหวาดผวา-ระอากันไปทั่ว เผยแต่ละคนไม่เรียนหนังสือ-ส่วนใหญ่ครอบครัวแตกแยก เตรียมส่งอัยการฟ้องศาลวันพรุ่งนี้(24 ก.ค.)
หลังจาก พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง ได้แต่งตั้ง พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก. เป็นหัวหน้าชุด เปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง เพื่อติดตามกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นป่วนเมือง ที่ชื่อว่า “แก๊ง 5 บาท” (มาจากสถานที่จอดรถ)หรือแก๊งสลัม ซึ่งก่อเหตุทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธทั้งมีด ไม้ ไม้เบสบอล สนับสนับมือ เหล็กยาว ไล่ทำร้ายประชาชนหลายครั้งและต่อเนื่อง จนชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและผวาเวลาจะออกไปธุระหรือเดินทางในเวลากลางคืน
ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้(23 ก.ค.) พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก.ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ได้เป็นประธานในการแถลงข้อมูลและผลการบุกบ่านอันธพาลเมืองลำปาง 1 วัน โดยมี ผกก.ทั้ง 2 สภ. ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อมูลจากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบผู้เกี่ยวข้องใน 2 คดีแรก รวม 8 คน ได้แก่ บุ๊ค อายุ 18 ปี เพียว อายุ 19 ปี โต้เล็ก อายุ 18 ปี มิวสิก อายุ 18 ปี โต้ใหญ่ อายุ 19 ปี ตัน อายุ 20 ปี แตม อายุ 16 ปี (เยาวชน) ม่อน อายุ 18 ปี และ ได้นำตัวเข้าสอบปากคำ ที่ สภ.เขลางค์นคร บางส่วนมีผู้ปกครองมาส่งเนื่องจากเป็นเยาวชน
คดีแรกก่อเหตุในพื้นที่ สภ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 12 ก.ค. บริเวณถนนท่ามะโอ จนท.ตำรวจตรวจยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุ ได้แก่ มีดพก 2 เล่ม ไม้เบสบอล 1 อัน โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง รถจักรยานยนต์ 2 คัน และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ และคดีที่2 ก่อเหตุในพื้นที่ สภ.เขลางค์นค เมื่อวันที่ 13 ก.ค.69 บริเวณถนนเขลางค์นคร เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุพร้อมยึดของกลางเป็นมีดพก 1 เล่ม เหล็กยาว 1 ท่อน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รถจักรยานยนต์ 1 คัน และเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุได้ครบ โดยผู้ก่อเหตุมี อายุระหว่าง 20-23 ปี 7 คน และ อายุ 17 ปี (เยาวชน) 1 คน
พ.ต.อ.ภูชิชย์ ตรียัมปราย ผู้กำกับการ สภ.เขลางค์นคร ได้สรุปผลการดำเนินติดตามตัววัยรุ่นแก๊ง 5 บาท ซึ่งมีการแจ้งความ 1 คดี ผู้เสียหาย 2 คน สามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ครบ 8 คน โดย 7 คน อายุ 18-20 ปี จากการสอบปากคำทุกคนรับสารภาพ ส่วนอีก 1 คน อายุ 16 ปี (เยาวชน) ยังไม่ได้สอบสวน แต่ได้ซักถามซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพ
ซึ่งจะส่งตัวผู้ต้องหา 7 รายแรกฟ้องศาลแขวง ในวันพรุ่งนี้(24 ก.ค.) ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธ ส่วนเยาวชน 1 คน จะส่งฟ้องศาลเยาวชนฯ ในวันจันทร์ และได้ทำทัณฑ์บนผู้ปกครองไว้ด้วยแล้ว ในส่วนของพื้นที่ สภ.เขลางค์ฯ ถือว่าปิดคดีและตามตัวแก๊ง5บาทได้ครบแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง เปิดเผยว่า มีทั้งสิ้น 6 คดี ซึ่งผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ คดีในพื้นที่ สภ.เขลางค์ฯ ทั้ง8คน โดย 2 คน คือ นายบุ๊กและเพียว ร่วมก่อเหตุ ทั้ง 6 คดี นายออโต้ และ นายโต้ เล็ก ร่วมก่อเหตุ 2 คดี ที่เหลือร่วมก่อเหตุ 1 คดี
นอกจากนี้ยังมีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอีก 3 คน ได้แก่ เอิร์ท อายุ 22 ปี คิน อายุ 16 ปี และ ริน อายุ 18 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวเนื่องจากไม่ได้พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน
“ใน 6 คดี ขณะนี้ 2 คดี คือ เหตุที่เกิด ณ สวนหลวง ร.9 และ บริเวณแยกบุญถึง ซึ่งมีเยาวชน ก็จะสามารถส่งสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดลำปางได้ภายในสัปดาห์หน้านี้”
ทั้งนี้ พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก.ภ.ลำปาง ได้เน้นย้ำในการป้องกันและปราบปราม โดยให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องในจุดเสี่ยงดดยเฉพาะบริเวณสวนภิรมย์ธาร บริเวณเขื่อนยาง ซึ่งมักมีการรวมกลุ่มมั่วสุ่มและก่อเหตุ รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการกวดขันรถท่อเสียงดัง และฝากถึงผู้ปกครองทุกคนหากลูกหลานที่เป็นเยาวชนออกไปกระทำผิดผู้ปกครองจะต้องได้รับโทษแทนตามกฎหมาย
พร้อมเปรย “หากยังมีเยาวชนออกไปยามวิกาลแล้วก่อเหตุในลักษณะนี้อีกอาจจะต้องใช้ไม้แข็งถึงขั้นเคอร์ฟิวส์ห้ามไม่ให้เยาวชนออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม หากไม่มีเหตุอันควรซึ่งต้องมีผู้ปกครองไปด้วยก็เป็นได้”