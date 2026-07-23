พ่อแม่ร้อง “ปวีณา” คาใจลูกแรกเกิดเสียชีวิต หลัง รพ.จัดเลี้ยงในห้องไอซียูเด็ก สสจ.อ่างทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง

อ่างทอง – พ่อแม่ของทารกชายวัย 5 วัน เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังบุตรชายเสียชีวิตระหว่างรักษาตัวในห้องไอซียูเด็กของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต และการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้องไอซียูเด็ก ก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตเพียง 1 วัน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ำจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
วันนี้ ( 23 ก.ค.)พ่อวัย 40 ปี และแม่วัย 36 ปี เดินทางเข้าร้องเรียนต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังสูญเสียลูกชายที่คลอดก่อนกำหนดด้วยวิธีผ่าคลอด โดยทารกมีน้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัม และเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูเด็ก เนื่องจากมีภาวะความดันในปอดสูงและปอดติดเชื้อ
ครอบครัวระบุว่า แพทย์เคยแจ้งว่าอาการของเด็กมีแนวโน้มดีขึ้น เตรียมลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและวางแผนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็ก แต่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่เด็กพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู ได้มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในบริเวณห้องดังกล่าว จำนวนประมาณ 5 โต๊ะ โดยมีบุคคลภายนอกและพนักงานเสิร์ฟเข้าออกพื้นที่
พ่อแม่อ้างว่า เมื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกในช่วงบ่าย กลับถูกแจ้งว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยม เนื่องจากมีการจัดงานเลี้ยง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานเสิร์ฟไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกัน ขณะที่บริเวณจัดงานมีเพียงม่านพลาสติกใสกั้นจากพื้นที่ที่มีตู้อบทารก
ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม โรงพยาบาลแจ้งว่าทารกมีอาการวิกฤต ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยครอบครัวระบุว่า แพทย์แจ้งสาเหตุเบื้องต้นว่า “ติดเชื้อใหม่ในกระแสเลือด” แต่ในหนังสือรับรองการเสียชีวิตกลับระบุสาเหตุว่า “ภาวะความดันในปอดสูง” ทำให้เกิดความสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริง
นอกจากนี้ ครอบครัวยังอ้างว่า หลังเสียชีวิต โรงพยาบาลแจ้งให้นำศพไปประกอบพิธีโดยไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพ จึงติดต่อสายด่วน 1134 ของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ
หลังรับเรื่อง มูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.กัณตภณ ธนาธิปปิ่นสกุล ผู้กำกับการ สภ.สามโก้ ให้ดำเนินการส่งศพทารกไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ โดยผลชันสูตรเบื้องต้นพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะด้านขวาและข้อเท้าซ้าย อย่างไรก็ตาม แพทย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 30-45 วันในการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ด้าน นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว หากพบว่ามีการจัดงานเลี้ยงภายในห้องไอซียูจริง จะตรวจสอบถึงความเหมาะสมและขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะพิจารณาจากข้อมูลของโรงพยาบาลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้าน