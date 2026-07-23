สลด! แม่ชาวพม่าต้มน้ำร้อนราดลูกสาววัย 15 แค่กินหมู 2 ชิ้น ศรส.-มูลนิธิเร่งช่วย ตร.รวบตัวดำเนินคดี

กาญจนบุรี - เด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกแม่แท้ ๆ มัดติดเสา ก่อนต้มน้ำร้อนราดตั้งแต่ท้ายทอยถึงแผ่นหลัง บาดเจ็บสาหัส เตรียมเข้าผ่าตัด ขณะที่ ศรส.กาญจนบุรี ประสานคุ้มครองเด็ก ส่วนตำรวจคุมตัวผู้เป็นแม่ แจ้งข้อหา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ก่อนขยายผลดำเนินคดีเพิ่ม
วันนี้ ( 23 ก.ค.) ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิวันสกาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 15 ปี หลังถูกแม่แท้ ๆ ชาวเมียนมา ใช้น้ำร้อนราดร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพียงเพราะยอมรับว่ากินหมูไป 2 ชิ้นเพื่อกินยารักษาโรค ขณะที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ จับกุมผู้เป็นแม่ได้แล้ว และเตรียมแจ้งข้อหาความผิดเพิ่มเติม
นางจันจิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ศรส.จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พม. ประสานกับมูลนิธิวันสกาย และเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่า เด็กหญิงรายดังกล่าวเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือคนไร้สัญชาติ ถือบัตรเลขขึ้นต้น 0 มีเชื้อสายเมียนมา เคยเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนถูกแม่บังคับให้ออกจากโรงเรียนเพื่อไปรับจ้างทำงาน
ข้อมูลระบุว่า เด็กหญิงเคยอาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เกิดจนมีอายุ 8 ปี ก่อนย้ายมาอยู่กับแม่หลังยายเสียชีวิต ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ถูกแม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและวาจาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ
สำหรับผู้ก่อเหตุ คือ นางแก้ว อายุ 32 ปี ชาวเมียนมา ไม่มีอาชีพเนื่องจากป่วยเป็นโรคโลหิตจาง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามีใหม่และมีบุตรด้วยกันอีก 2 คน โดยญาติให้ข้อมูลว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน โมโหง่าย และติดการพนัน
วันเกิดเหตุ นางแก้วกลับจากธุระแล้วพบว่าอาหารในบ้านหายไปบางส่วน เมื่อสอบถาม ลูกสาวยอมรับว่ากินหมูไป 2 ชิ้น เพราะต้องกินยา ทำให้แม่เกิดความโกรธ ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าผูกติดกับเสาบ้าน ก่อนต้มน้ำร้อนแล้วราดใส่ตั้งแต่บริเวณท้ายทอยลงมาถึงแผ่นหลัง
ต่อมาหลายวัน ญาติสังเกตเห็นบาดแผลทั่วร่างกาย จึงสอบถามจนทราบความจริง ก่อนรีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ ปัจจุบันแพทย์เตรียมผ่าตัดบาดแผล และต้องล้างแผลทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ด้านการช่วยเหลือ มูลนิธิวันสกาย และเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ได้ประสานขอหนังสือรับรอง (ทร.8) จากอำเภอทองผาภูมิ เพื่อนำไปใช้ยื่นขอสิทธิประกันสุขภาพ เนื่องจากผู้เสียหายไม่มีสถานะทางทะเบียน
นอกจากนี้ มูลนิธิวันสกายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีกับผู้เป็นแม่แล้ว หลังการรักษาสิ้นสุด ศรส.จังหวัดกาญจนบุรี จะรับตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีดูแล พร้อมติดตามคดีและประเมินความเหมาะสมก่อนพิจารณาส่งกลับสู่ครอบครัว
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.30 น. นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ มอบหมายให้ปลัดอาวุโสอำเภอ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ โดยพบว่าตามร่างกายมีทั้งบาดแผลเก่าและใหม่หลายแห่ง ซึ่งแพทย์สั่งงดน้ำและอาหารเพื่อเตรียมเข้ารับการผ่าตัด
ขณะที่ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเข้าจับกุมตัวนางแก้วมาสอบสวน เบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและพำนักในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป.