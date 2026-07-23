ศาลปกครองฯพิจารณานัดแรก “ศรีสุวรรณ”ฟ้องเทศบาลฯ-ผู้ว่าฯ ยันครม.ถมงบทำถนนพิด’โลก 300 ล้าน ไม่ได้ใช้

พิษณุโลก – ศาลปกครองนั่งบัลลังก์พิจารณานัดแรก..ดคี"ศรีสุวรรณ" ฟ้องเทศบาลนครพิษณุโลก-โยธาฯ-ผู้ว่าฯ ยัน ครม. สร้างถนนตัดสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ส่อเอื้อกลุ่มทุน-นักการเมือง เผยผ่านมานับ 10 ปี-ถมงบไปแล้ว 300 ล้าน แต่ยังไม่ได้ใช้-กลายเป็น “ถนนหัวมงกฎท้ายมังกร”
วันนี้( 23 ก.ค.) ตุลาการศาลปกครอง ออกนั่งบัลลังก์ศาลปกครองพิษณุโลก แถลงพิจารณาคดีครั้งแรก กรณีนายศรีสุวรรณจรรยา นายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 45 คน ยื่นฟ้องเทศบาลนครพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ทำโครงการตัดถนนผ่าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ส่อเอื้อกลุ่มทุน
นายศรีสุวรรณ เดินทางมาด้วยตนเองพร้อมตัวแทนผู้ฟ้องราว 4-5 คน ระบุว่า ตุลาการเจ้าของสำนวน และตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงที่มาที่ไปข้อพิพาททั้งหมดว่าสวนสาธารณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ บริเวณสามแยกเรือนแพ อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติการ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ไม่ได้นำประเด็นที่สมาคมฯ และผู้ฟ้องคดีได้พยายามหยิบยกขึ้นมาแถลง
ก่อนที่ศาลจะได้มีความเห็น คือ มีชาวบ้านมีที่ดินอยู่บริเวณถนนพระองค์ขาว ซึ่งไม่ได้ยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้น ทำให้การทำถนนสาย ฉ. 1 ตามผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปี 2553 ไม่สามารถดำเนินการทะลุถนนพระองค์ขาวได้ ซึ่งทำให้ถนนดังกล่าวกลายเป็นถนน "หัวมงกุฎท้ายมังกร"
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา รัฐต้องเสียเงินในการดำเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำเสียไปมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่โครงการดังกล่าวในการจัดทำพื้นที่ปฏิรูปได้ และที่สำคัญ คือ ทราบว่ามีผู้ที่เป็นนายทุนมีนามสกุลใหญ่โต เป็นข้าราชการระดับสูงในจังหวัดพิษณุโลก เข้าไปกว้านซื้อที่ดินดังกล่าวจำนวนมาก แต่ศาลปกครองเองไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า มีพฤติการณ์นำไปสู่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือไม่
"เรื่องนี้สมาคมฯ และผู้ฟ้องคดีจะนำไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการที่ดินของรัฐสภา เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีหนังสือเรียก มีคำสั่งเรียกให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่ครอบครองยึดถือที่ดินทั้ง 1,400 กว่าไร่ ในบริเวณพื้นที่จัดรูปที่ดินไปให้กรรมาธิการว่า ยังปรากฏบุคคลที่เป็นเครือญาติ นอมินีของข้าราชการระดับสูง นักการเมืองในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ เพื่อนำรายชื่อดังกล่าวไปดำเนินการในชั้นคดีลำดับสูงๆต่อไป
นอกจากนั้นสมาคมฯ จะนำข้อมูลทั้งหมดไปร้องต่อ ป.ป.ช.ให้ดำเนินการเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยึดถือครอบครองสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยทุกคนต่อไป