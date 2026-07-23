“จ๊ะ นงผณี” ทำบุญ 100 วันอุทิศให้พ่อ เผยฝันครั้งเดียวที่ได้เจอ พ้อคิดถึงพ่อไม่เคยมาเข้าฝัน พร้อมกระซิบเลขเด็ด นิมนต์พระ 20 แต่มา 21 รูป

อ่างทอง – จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง จัดพิธีทำบุญครบรอบ 100 วันอุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อประดิษฐ ที่บ้านพัก อ. แสวงหา จ. อ่างทอง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเพียงคนในครอบครัวและแฟนคลับที่สนิทเข้าร่วมงาน ตามความตั้งใจของคุณพ่อที่ชอบความเรียบง่าย และไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วันนี้ (23 ก.ค.)จ๊ะ นงผณี ทำบุญ 100 วัน คุณพ่อประดิษฐ มหาดไทย บิดาของนักร้องสาว จ๊ะ นงผณี มหาดไทย ที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นงานแบบเรียบง่าย คนในครอบครัวและแฟนคลับที่สนิทมากๆ เนื่องจากไม่ได้โพสลงโซเซียลเรียนเชิญก็ต้องขอโทษไว้ด้วย เนื่องจากพ่อชอบความเรียบง่าย เน้นที่พิธีสงฆ์ พร้อมทั้งทั้งบุญให้กับทางบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย รวมกันด้วย
จ๊ะ เปิดเผยว่า การทำบุญครั้งนี้นอกจากอุทิศให้คุณพ่อแล้ว ยังอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของครอบครัวด้วย พร้อมกล่าวขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้เชิญมาร่วมงาน เนื่องจากต้องการจัดพิธีแบบสงบตามความประสงค์ของคุณพ่อ
นักร้องสาวยังเล่าถึงความฝันที่ประทับใจว่า หลังคุณพ่อจากไป ไม่เคยมาเข้าฝันเลย มีเพียงครั้งเดียว หลังจากกลับจากการแสดงคอนเสิร์ตและไปบ่นกับรูปคุณพ่อด้วยความน้อยใจ เพราะทราบว่าคุณพ่อไปเข้าฝันคนอื่น แต่ไม่มาเข้าฝันตนเอง คืนนั้นคุณพ่อจึงมาเข้าฝันและบอกว่า “คิดถึงหนู” ตนจึงถามว่า ของที่ทำบุญใส่บาตรทุกวันนั้นคุณพ่อได้รับหรือไม่ คุณพ่อตอบเพียงว่า “กินไม่ไหวแล้ว” ก่อนจะสะดุ้งตื่น ซึ่งเป็นความฝันเพียงครั้งเดียว
จ๊ะ กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน เพราะพบแม่ค้าที่นำของมาขายก็ซื้อเพื่อนำไปทำบุญอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินใหญ่ 3 วัด ได้แก่ วัดบ้านเพชร วัดศรีบัวทอง และวัดหนองยาง รวมทั้งมีความตั้งใจจะจัดซื้อรถให้โรงพยาบาลแสวงหา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตนเกิด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับคุณแม่ของจ๊ะนั้น ยังคงเสียใจและร้องไห้ทุกวัน เพราะใช้ชีวิตคู่กับคุณพ่อมานานกว่า 40 ปี โดยตนพยายามปลอบใจอยู่เสมอ ส่วนเรื่องตัวเลขหรือโชคลางนั้น ยืนยันว่าไม่ได้เล่นหรือให้ความสำคัญ แต่ได้กล่าวติดตลกว่า “ครั้งนี้นิมนต์พระมา 20 รูป แต่วันนี้พระมาจริง 21 รูป” ทำให้หลายคนอดจับตาเป็นเลขที่น่าสนใจไม่ได้.