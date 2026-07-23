อึ้งซ้ำ!พบพ่อเฒ่าอยู่กับเมีย นั่งขอข้าวในตลาดน่านไม่ใช่แค่ไม่ได้สิทธิ์ แต่ไม่รู้จัก “บัตรคนจน” ตอกย้ำระบบรัฐทำตกหล่น

น่าน – โซเชียลโพสต์-แชร์ว่อน..สุดสงสารชายชราชาวน่านยากจน ต้องขอข้าวกินประทังชีวิตกลางตลาด เจ็บปวดซ้ำ “ลุงไม่รู้จักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตอกย้ำระบบรัฐ ทำคนไทยตกหล่น ขณะที่น่านทั้งจังหวัดยื่นขอบัตรปีนี้ 200,000 กว่า ผ่านแค่ 97,800 ราย
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Goi Rapeepron ได้โพสต์ภาพ..ชายชรากำลังนั่งกับพื้น หลังพิงแผงขายของในตลาดแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน อย่างน่าสงสาร โดยมีข้อความระบุว่า คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน..แต่ระบบกำลังทอดทิ้งใครหรือเปล่า❓..ลุงนั่งขอข้าว ขอเงินอยู่ในตลาด บอกว่าอยู่บ้านธงน้อยกับภรรยาเพียงสองคน..ยากจนและหิว คนไทยใจดี ยื่นข้าว ยื่นน้ำ ส่งเงิน 5 บาท 10 บาท ให้พอประทังชีวิต
แต่คำถามที่เจ็บกว่าความหิวคือ..#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ..ลุงได้ไหม❓คำตอบ..คือ "คืออะไร..❓
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชายชราคนหนึ่ง แต่คือภาพสะท้อนของคนที่ยัง #ตกหล่นจากระบบ ทั้งที่ควรได้รับการดูแล 📌 ประเทศไทยไม่ควรมีผู้สูงอายุคนไหน ต้องนั่งขอทานเพื่อแลกกับข้าวหนึ่งมื้อ ความเมตตาของผู้คน ช่วยต่อลมหายใจได้..
แต่ #สวัสดิการของรัฐ ควรเป็นศักดิ์ศรีที่คนไทยผู้ยากไร้ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่ปล่อย..ให้ใครต้องนั่งรอความสงสารอยู่ข้างถนน
ท้ายโพสต์ดังกล่าว ได้มีผู้ใช้โซเชียลฯชาวน่าน มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งบอกว่า ได้คอยให้ข้าวน้ำและเงินลุงคนนี้เป็นประจำ บางส่วนแสดงความคิดเห็นถึงระบบรัฐ ที่ทำให้คนไทยตกหล่นจากสวัสดิการรัฐ ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน และนโยบายต่างๆ บางส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล
จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า ชายชราในภาพ อาศัยอยู่ที่บ้านธงน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน กับภรรยาเพียงสองคน มีฐานะยากจน และเมื่อถามถึงการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชายชราตอบว่า ไม่รู้จักว่าคืออะไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชายชราผู้นี้และภรรยา ตกหล่นการได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
สำหรับจังหวัดน่าน ปีนี้มีผู้ขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 216,666 ราย เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข จำนวน 97,800 ราย จำนวนนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าที่ธนาคารของรัฐ หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง ทางรัฐ และ ThaID”หากไม่สะดวกใช้แอป สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารของรัฐ
ขณะที่อีก 118,866 ราย ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข ต้องมีการอุทธรณ์สิทธิ์ ทั้งเรื่อง กรรมสิทธิ์การครอบครองทางทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน