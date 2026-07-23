อลังการกรุงเก่า! แห่เทียนพรรษาทางน้ำ 75 ลำ กลางเจ้าพระยา–ป่าสัก น้อมถวายพระราชกุศล เทิดไท้องค์ราชัน

พระนครศรีอยุธยา – อยุธยาเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยขบวนเรือแห่เทียนกว่า 75 ลำ ล่องกลางสองสายน้ำสำคัญ แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “ถวายเทียนด้วยศรัทธา ล่องนาวาด้วยภักดี รวมใจชาวอยุธยา เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันนี้ (23 ก.ค.) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่โบราณสถานป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก
ไฮไลต์ของงานคือขบวนเรือจากโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการเดินเรือ และร้านอาหารริมแม่น้ำ ที่ร่วมตกแต่งเรือพื้นบ้านและเรือท่องเที่ยวอย่างวิจิตรตระการตา พร้อมการแสดงขับเพลงเรือและขับเสภาบนเวทีกลางน้ำที่ติดตั้งจอ LED สร้างสีสันตลอดเส้นทาง ก่อนขบวนเรือจะล่องผ่านวัดนางกุย วัดขุนพรหม วัดพุทไธศวรรย์ และวัดสนามไชย ไปสิ้นสุดที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาเอก
นายชวนินทร์ กล่าวว่า ความสำเร็จของการจัดงานเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ สถานศึกษา และประชาชน ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด โดยได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัย การคมนาคม การแพทย์ การกู้ชีพ การรักษาความสะอาด และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความประทับใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ถวายเทียนด้วยศรัทธา ล่องนาวาด้วยภักดี รวมใจชาวอยุธยา เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
สำหรับขบวนเรือทั้ง 75 ลำ ประกอบด้วยขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนเรือถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขบวนเรือถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขบวนเรือแห่เทียนพรรษาเอก และขบวนเรือจากหน่วยงานและภาคประชาชนที่ประดับตกแต่งด้วยต้นเทียนพรรษา ดอกไม้ และศิลปกรรมไทยอย่างงดงาม สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเก่า
ภายหลังพิธีเปิด ขบวนเรือได้ล่องจากป้อมเพชรไปตามแม่น้ำป่าสัก ก่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้าชมความงดงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำ และเมื่อขบวนเรือผ่านหน้าพระตำหนักสิริยาลัย เรือทุกลำได้ลอยลำอย่างสงบนิ่ง เพื่อประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมการขับเสภาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ งดงาม และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี