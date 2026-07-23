สุดอนาถา!พบเด็กหญิง 12 ขวบอยู่กระท่อมกับแม่ไม่มีไฟฟ้า-น้ำประปา ขุดหลุมขับถ่ายในป่า

สุโขทัย – สุดอนาถา เห็นแล้วสะเทือนใจกันทั่ว..พบเด็กหญิงวัย 12 ชาวด่านลานหอย อาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านกับแม่ ไม่มีไฟฟ้า-น้ำประปาใช้ ต้องเดินไกล 200 เมตร ไปขุดหลุมขับถ่ายในป่า นายกฯตลิ่งชัน ประสานขอกำลังครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.-อสม.-ชรบ.ร่วมบริจาคทั้งเงิน-ประตูหน้าต่าง ฯลฯ ลงแรงสร้างบ้านใหม่ให้ แต่ยังขาดโซล่าเซลล์
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีสองแม่ลูกชีวิตสุดลำบาก อาศัยนอนในกระท่อมไม้เก่าหลังเล็กๆ ไม่มีประตู ไม่มีหน้าต่าง อยู่บริเวณกลางไร่มันสำปะหลัง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ทราบชื่อ นางดารินทร์ อายุ 32 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนลูกสาวชื่อ ด.ญ.จรรยาพร อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านลานกระบือ
นายประเทือง นาราสิริวิมล นายกเทศมนตรีตำบลตลิ่งชัน เปิดเผยว่า ได้รับทราบความเดือดร้อนของสองแม่ลูกจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานกระบือ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ และพบนางดารินทร์ กับ ด.ญ.จรรยาพร อาศัยอยู่กินหลับนอนในกระท่อมของญาติมานาน 1 ปีแล้ว โดยไม่มีห้องส้วม ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปาใช้ จะขับถ่ายก็ต้องเดินไกล 200 เมตร เพื่อไปขุดหลุมฝังในป่า
“ตอนแรกเขาแค่อยากได้ห้องส้วม แต่เห็นสภาพความเป็นอยู่ดูแล้วไม่ปลอดภัย จึงขอกำลังครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.-อสม.-ชรบ. ช่วยกันบริจาคหน้าต่าง ฝาบ้าน ประตูไม้เก่า และเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ พร้อมลงแรงขุดหลุมก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้อยู่อาศัยแทน ส่วนเรื่องประปาเทศบาลฯก็จะคอยขนน้ำมาเติมให้ ไว้ในถังใหญ่หน้าบ้าน” นายประเทือง กล่าว
อย่างไรก็ตาม ยังต้องการระบบไฟโซลาร์เซลล์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ผู้ใจบุญสามารถส่งความช่วยเหลือมาได้ที่ ด.ญ.จรรยาพร บ้านเลขที่ 158/4 หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140