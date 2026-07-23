ขอนแก่นวิทย์ผงาดแชมป์โดรนแปรอักษร ถ้วยพระราชทาน ร.10 คว้าสิทธิ์ลัดฟ้าดูงานจีน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รร.ขอนแก่นวิทยายน สร้างชื่ออีกคว้าชัยการประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา และสิทธิ์บินลัดฟ้าเป็นตัวแทนประเทศไทยศึกษาดูงานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนสิงหาคมนี้
การแข่งขันประกวดออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ปิดฉากลงอย่างชื่นมื่น ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมเยาวชนจาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น สามารถทำคะแนนและแสดงศักยภาพได้อย่างโดดเด่น จนคว้ารางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท มาครองได้สำเร็จ
สำหรับทีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้สร้างผลงานจนคว้าแชมป์ระดับประเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วย:เด็กชายภาคิน ระวีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/18 เด็กชายณัฐพัฒน์ เสียงไพรพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/19 และ เด็กชายนภกิต สิรินทรภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เยาวชนทั้งสามคนได้ดึงทักษะด้านการคำนวณ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การเขียนโปรแกรม และกระบวนการทำงานเป็นทีม มาประยุกต์ใช้อย่างแม่นยำในการวางแผนการบินโดรนแปรอักษร จนได้รับคะแนนสูงสุดและชนะใจกรรมการ เอาชนะทีมแข่งจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STEM & AI) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งชัยชนะครั้งนี้นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนรุ่นหลังในการพัฒนาตนเองสู่เวทีสากล
นอกจากรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแล้ว ทีมนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยังได้รับโอกาสครั้งสำคัญในฐานะ ตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมระดับนานาชาติ
ด้าน เด็กชายณัฐพัฒน์ เสียงไพรพันธ์ ตัวแทนทีมผู้ชนะเลิศ กล่าวเปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำชัยชนะมาสู่โรงเรียน ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีม และการชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูผู้ฝึกสอน โดยตั้งใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจวอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป