(คลิป)รื้อถอนแล้ว90% “อิมภูฮิลล์”รีสอร์ตชื่อดังวังน้ำเขียว รุกป่าอุทยานฯทับลาน จนท.ลุยติดป้ายสั่งรื้อถอนอีก 3 รีสอร์ตดัง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว 90% “อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท” รีสอร์ตชื่อดัง อ.วังน้ำเขียว โคราช รุกป่าอุทยานฯ ทับลาน คดีเป็นที่สิ้นสุด เหลือเพียงขั้นตอนฝังกลบปรับพื้นที่คืนสภาพเดิม ขณะที่อุทยานฯทับลาน เดินหน้าลุยติดป้ายสั่งรื้อถอนตามพิพากษาเพิ่มอีก 3 รีสอร์ท ริมผา รีสอร์ต , วิมานหมอก วังน้ำเขียว และ รีสอร์ต สตาร์เวลล์ โฮม การ์เด้น ด้านเจ้ายื่นความประสงค์รื้อถอนเอง
วันนี้ ( 23 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การรื้อถอนรีสอร์ตในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการนำป้ายคำสั่งประกาศอุทยานฯ ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนพื้นที่พิพาษตามคำพิพากษา ไปติดที่ด้านหน้ารีสอร์ท ที่ดำเนินคดีสิ้นสุดลงแล้ว โดยเฉพาะที่ อิมภูฮิลล์รี สอร์ท ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่การดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คดียังไม่สิ้นสุด แต่ทางเจ้าของรีสอร์ตนั้นมีความประสงค์ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ไปกว่า 90% แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนในการฝังกลบปรับพื้นที่คืนสภาพเดิมเท่านั้น
นอกจาก อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท แล้วยังมีอีกรีสอร์ตอีก 3 แห่ง ที่คดีสิ้นสุดแล้วจึงได้มีการไปปิดคำสั่งศาลทั้ง 3 รีสอร์ต ได้แก่ ริมผา รีสอร์ต ,วิมานหมอก วังน้ำเขียว และ รีสอร์ต สตาร์เวลล์ โฮม การ์เด้น
จากการสอบถาม นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่า ตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเกี่ยวกับกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งขณะนี้มีรีสอร์ทที่ต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งศาลแล้ว 4 แห่ง ซึ่งแห่งแรกนั้นรื้อถอนไปกว่า 90% ส่วนอีก 3 แห่งนั้นทางเจ้าของรีสอร์ตทั้ง 3 แห่งนั้นได้มีการยื่นความประสงค์จะขอทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเอง เนื่องจากหากให้ทางอุทยานฯเป็นผู้รื้อถอนนั้นจะต้องเสียค่าปรับ
จากนี้ไปคงต้องติดตามการดำเนินการของเจ้าของรีสอร์ตที่ได้ยื่นความประสงค์จะรื้อถอนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคือปรับสภาพให้เหมือนเดิมแบบ 100% ส่วนต้นไม้ภายในพื้นที่รีสอร์ทนั้นจะพิจารณาต่อไปว่ามีประโยชน์ต่อพื้นที่มากน้อยแค่ไหน