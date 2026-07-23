สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่

นครพนม-เกิดเหตุสลดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควัย 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปเรียน แต่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถกระบะ ที่จอดอยู่บริเวณโค้งบ้านท่าควาย เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
วันนี้ ( 23 ก.ค.) พ.ต.ต.จำรัส พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บนถนนสาย 212 (นครพนม - ท่าอุเทน) บริเวณโค้งบ้านท่าควาย ตรงข้ามอู่อดุลย์ออโต้พาร์ท ในเขตเทศบาลเมือง ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ฝั่งขาเข้าเมือง จึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม (จุดเมืองนครพนม) และแพทย์เวรโรงพยาบาลนครพนม
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายพีระภักดิ์ แก้วดี อายุ 17 ปี ชาวบ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค (สารพัดช่างเดิม) ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ-น้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กค 7144 นครพนม สภาพพุ่งชนท้ายรถกระบะอีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน บพ 6296 ชลบุรี
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า รถกระบะคันดังกล่าวเป็นของทีมงานรถบรรทุกวัว ซึ่งมาจอดช่วยเหลือรถบรรทุกพ่วงที่ เสียหลักลงคลองกลางถนนตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา โดยจอดอยู่บริเวณทางโค้งและล้ำเข้ามาในแนวเส้นจราจร ขณะเกิดเหตุนายพีระภักดิ์ กำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางโค้ง จึงพุ่งชนเข้าที่ท้ายรถกระบะอย่างจัง เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครพนม ก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ขณะที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีและสอบสวนหาข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง