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สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครพนม-เกิดเหตุสลดนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควัย 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปเรียน แต่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนท้ายรถกระบะ ที่จอดอยู่บริเวณโค้งบ้านท่าควาย เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ


วันนี้ ( 23 ก.ค.) พ.ต.ต.จำรัส พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บนถนนสาย 212 (นครพนม - ท่าอุเทน) บริเวณโค้งบ้านท่าควาย ตรงข้ามอู่อดุลย์ออโต้พาร์ท ในเขตเทศบาลเมือง ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ฝั่งขาเข้าเมือง จึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม (จุดเมืองนครพนม) และแพทย์เวรโรงพยาบาลนครพนม

ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายพีระภักดิ์ แก้วดี อายุ 17 ปี ชาวบ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค (สารพัดช่างเดิม) ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ-น้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กค 7144 นครพนม สภาพพุ่งชนท้ายรถกระบะอีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน บพ 6296 ชลบุรี

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า รถกระบะคันดังกล่าวเป็นของทีมงานรถบรรทุกวัว ซึ่งมาจอดช่วยเหลือรถบรรทุกพ่วงที่ เสียหลักลงคลองกลางถนนตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา โดยจอดอยู่บริเวณทางโค้งและล้ำเข้ามาในแนวเส้นจราจร ขณะเกิดเหตุนายพีระภักดิ์ กำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นทางโค้ง จึงพุ่งชนเข้าที่ท้ายรถกระบะอย่างจัง เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ






เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครพนม ก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ขณะที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีและสอบสวนหาข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง

สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่
สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่
สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่
สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่
สลด! นศ.วัย 17 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียน เสยท้ายกระบะจอดริมทาง ดับคาที่