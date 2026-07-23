กสทช. บุกอุดรฯ ยึดมือถือ-แท็บเล็ตไม่ได้มาตรฐาน ลอบสวมสิทธิเอกสารรับรอง เตือนซื้อออนไลน์เสี่ยง “ไม่ตรงปก”

อุดรธานี-สำนักงาน กสทช. สนธิกำลังสรรพสามิตภาค 4 อุดรธานี ตรวจค้นบริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านออนไลน์ หลังถูกร้องเรียนจำนวนมากเรื่องสเปกไม่ตรงกับที่โฆษณา ใช้ 5G ไม่ได้จริง ก่อนยึดอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พร้อมเตือนประชาชนระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติ เสี่ยงทั้งถูกหลอกและใช้งานไม่ปลอดภัย
วันนี้( 23 ก.ค.) นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสรรพสามิตภาค 4 อุดรธานี ลงพื้นที่ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรฯ ตรวจสอบบริษัทผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตผ่านช่องทางออนไลน์แห่งหนึ่ง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากว่า สินค้าที่นำมาขายไม่ได้คุณภาพ สเปกไม่ตรงตามที่โฆษณา และไม่สามารถใช้งานเครือข่าย 5G ได้จริง
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของสำนักงาน กสทช. อีกทั้งยังพบการแอบอ้างใช้เอกสารรับรองของอุปกรณ์รุ่นอื่นมาสวมสิทธิ์ เพื่อนำเข้าและจำหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมเตรียมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ในข้อหาค้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถตรวจสอบสินค้าจริงก่อนชำระเงิน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับโฆษณา โดยเฉพาะสินค้าที่ตั้งราคาถูกผิดปกติ แต่อ้างว่ารองรับเทคโนโลยีระดับสูง เช่น 5G ทั้งที่เมื่อนำมาใช้งานจริงกลับไม่สามารถใช้งานได้
นอกจากนี้ จากการติดตามยังพบพฤติกรรมการจัดโปรโมชั่นระหว่างไลฟ์สด โดยเริ่มประกาศราคาสินค้าเพียง 79 หรือ 99 บาท ก่อนทยอยปรับราคาสูงขึ้นจนถึงประมาณ 3,000 บาท พร้อมอ้างว่าผู้ซื้อกดสั่งซื้อไม่ทัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่ รวมทั้งพบว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นมีสเปกไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช.
รองเลขาธิการ กสทช. ยังเตือนว่า โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายจากแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความร้อนสูง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือระเบิดขณะใช้งาน รวมถึงอาจไม่รองรับคลื่นความถี่ในประเทศไทย สัญญาณขาดหายบ่อย และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ตามที่โฆษณา
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. แนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าอย่างเป็นทางการ (Official Store) หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหน้าร้านและแหล่งที่ตั้งชัดเจน และสามารถตรวจสอบรายชื่อโทรศัพท์มือถือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. ได้ที่เว็บไซต์ mocheck.nbtc.go.th ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน.