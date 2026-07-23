พายุถล่มวัดหลักห้า! ต้นหางนกยูงยักษ์อายุ 50 ปีโค่นทับกุฏิ-ห้องน้ำ เสียหายคาดนับล้าน

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรีเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ อายุกว่า 50 ปี ภายในวัดปราสาทสิทธิ์ หรือ “วัดหลักห้า” ตำบลปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก หักโค่นลงมาทับห้องน้ำและกุฏิพระได้รับความเสียหายอย่างหนัก คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึงหลักล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุมีฝนตกหนักปกคลุมหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลมกระโชกแรง ส่งผลให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ ซึ่งยืนต้นอยู่ภายในวัดมานานกว่า 50 ปี หักโค่นลงมาอย่างรุนแรง
แรงกระแทกจากลำต้นและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ทำให้ห้องน้ำของวัดพังเสียหายทั้งหลัง ขณะที่กุฏิพระถูกต้นไม้ทับจนหลังคายุบ โครงสร้างอาคารและส่วนประกอบได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เศษกระเบื้อง กิ่งไม้ และวัสดุก่อสร้างกระจัดกระจายทั่วบริเวณ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่จากสภาพความเสียหาย คาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมอาจสูงถึงหลักล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารและประเมินความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนถึงความรุนแรงของสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน โดยประชาชนควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น.