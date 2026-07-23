ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ ( 23 ก.ค. ) นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายในพิธี ผู้เข้าร่วมได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
โอกาสนี้ นายวีรชาติ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ทั้งนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ชาวท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่อง