หนองคายเกิดปรากฏการณ์หมอกท่วมเมือง

หนองคาย-จังหวัดหนองคายเกิดหมอกปกคลุมทั่วเมือง ตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงสายวันนี้ หมอกหนา ทัศนวิสัยไม่ดี ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
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เช้าวันนี้ (23 ก.ค.69) ที่จังหวัดหนองคาย ปรากฏว่ามีหมอกปกคลุมในหลายพื้นที่ โดยพบว่ามีหมอกลงหนาจัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า และคลี่คลายจางลงในช่วงสาย แต่ยังคงพบว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน หมอกหนาปกคลุม และมีฝนปรอยลงมา ในช่วงเช้าซึ่งการจราจรหนาแน่น นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.69