(คลิป)โจ๋มารอซื้อเป็นสิบ! ตร.บุกรวบ “ไอ้หนุ่มแม่จัน” เปิดบ้านรับทั้งผสมยาแก้ไอสูตรลับ-ขายบุหรี่ไฟฟ้าซ้ำ

เชียงราย - ตำรวจปิดล้อม-บุกจับ เจอวัยโจ๋ทั้งหญิงทั้งชาย ขี่มอเตอร์ไซค์มารอซื้อกันกว่า 10 คน..ไอ้หนุ่มแม่จัน เปิดบ้านรับผสมยาแก้ไอสูตรลับ พร้อมขายบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จสรรพ
วันนี้ (23 ก.ค.) พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.และ พ.ต.ท.ผดุง ท้ายเรือคำ สว.สส.ได้รับรายงานว่า บ้านพักไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บ้านดงมะตืน หมู่ 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและรับผสมสูตรยาแก้ไอชนิดต่างๆ ทั้งแบบน้ำแบบเม็ดหรือผสมกับน้ำอัดลม ขายให้กับเด็ก จึงสั่งการชุดสืบสวนตรวจสอบ
กระทั่งค่ำที่ผ่านมา(22 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่จัน ได้เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบนายอัคคี อายุ 30 ปี ชาว อ.แม่จัน อยู่ภายใน พร้อมของกลางซุกซ่อนตามจุดต่างๆ เช่น ถังน้ำ กล่องพลาสติก ฯลฯ
ประกอบด้วย บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง,ยาฟาเทคไซรัป ชนิดน้ำ 100 Ml. จำนวน 62 ขวด,ยา Matradol 50x10 Capsules จำนวน 1 กล่อง,ยา Matradol 50x10 Capsules จำนวน 53 แผง,ยา Tramadol 50x10 Capsules จำนวน 2 กล่อง,ยา Tramadol 50x10 Capsules จำนวน 15 แผง,ยา Tindol 50x10 Capsules จำนวน 1 กล่อง,ยา Tindol 50x10 Capsules จำนวน 35 แผง,ยา Tramada 100 Capsules จำนวน 7 กล่อง,ยา Ramadol (สีแดงเขียว) จำนวน 18 แผง,ยา Datissin (ฝาแดง) ชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 60 Ml. จำนวน 8 ขวด,ยา Tramadol (สีชมพู) จำนวน 7 แผง,และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ 1 เครื่อง
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นไม่นานได้มียาวชนพากันเข้าไปชื้อบุหรี่ไฟฟ้าและยาแก้ไอสูตรผสมดังกล่าวแล้วถึง 17 ราย เจ้าหน้าที่จึงตรวจดูโดยรอบเพิงพักพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่จำนวน 8 คัน ใกล้กันพบเยาวชนมีทั้งชายและหญิงรวมจำนวนประมาณ 15 คนที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถไปยังเพิงพักดังกล่าวคาดว่าไปซื้อยาเสพติดจึงได้เชิญตัวไปที่ สภ.แม่จัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
จากนั้นได้ควบคุมตัวนายอัคคีและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐาน “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของ อันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร, มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี และมีไว้ในความครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี”