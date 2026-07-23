(คลิป)เหมือนฝันไป!สาวกำแพงเพชรน้ำตาคลอเปิดใจ “จนจริงแต่มีหุ้น”ทำชวดบัตรสวัสดิการรัฐ

กำแพงเพชร - กลายเป็นคนรวยข้ามคืน เหมือนฝันไปเลย..สาวกำแพงเพชร น้ำตาคลอเปิดใจต่อหน้า ผญบ. เผยจนจริงแต่กลับมีชื่อถือครองหลักทรัพย์ ทำชวดสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) ขณะที่ผู้พิการติดเตียงบางคน ชื่อโผล่ครอบครองรถ หมดสิทธิ์เหมือนกัน
กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ยังคงเป็นปัญหากับผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริงทั่วประเทศที่ตกเกณฑ์ จากความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลรัฐ ทั้งเรื่องการครอบครองรถเก่ายันซาก-ยอดหนี้ ฯลฯ ที่สร้างความงุนงงและความยากลำบากให้กับชาวบ้าน ต้องเดินทางไปยื่นอุทธรณ์จนเกิดเหตุสลดแล้วหลายราย
ล่าสุดนายสรพงษ์ พรมมาตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของลูกบ้านที่ไม่ผ่านสิทธิ์บัตรคนจน เพราะเจอปัญหาสุดแปลก แบบจนจริง แต่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่จริงไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นผู้ถือครองหุ้น หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
นางปวีนา ยืนยง ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เปิดเผยความรู้สึกด้วยความผิดหวังว่า ตนเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ สวัสดิการบัตรคนจนถือเป็นเงินเยียวยาสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มาก รู้สึกผิดหวังมากที่ระบบตรวจสอบบอกว่า..เรามีหุ้น กลายเป็นคนรวยข้ามคืนไปเสียอย่างนั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้มีหุ้น ไม่มีโอกาสที่จะแตะต้อง หรือเงินฝากอะไรเลย อยากขอร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังพบกรณีของผู้พิการ ตรวจไม่ผ่านสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยสาเหตุลักษณะเดียวกัน มีการครอบครองรถ สร้างความผิดหวังและท้อแท้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นอย่างมากการเดินทางไปดำเนินการทบทวนสิทธิ ยิ่งเป็นการสร้างภาระและความยากลำบากในการเดินทาง