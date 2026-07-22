“วรศิษฎ์” ลุยราชบุรี เร่งเครื่องโครงสร้างพื้นฐาน แก้น้ำท่วม-น้ำเสีย ดัน “เขางู” สู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่

ราชบุรี – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ ติดตามโครงการจัดการน้ำเสียครบวงจร ผลักดันระบบป้องกันน้ำท่วม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น พร้อมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้ (22 ก.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำเสีย การป้องกันน้ำท่วม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ รมช.มหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญ ทั้งการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) การให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลคูบัว ซึ่งมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ก่อนลงพื้นที่สะพานสิริลักษณ์ ตำบลหน้าเมือง เพื่อติดตามระบบรวบรวมและสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดของเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากชุมชน ตลาด และอาคารพาณิชย์ ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองโดยตรง พร้อมรับฟังแผนก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์แห่งใหม่จากแขวงทางหลวงราชบุรี
คณะยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.เจดีย์หัก ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ลดมลพิษในแหล่งน้ำสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ช่วงท้ายของภารกิจ รมช.มหาดไทย เดินทางไปยังอุทยานหินเขางู ภูผาแรด เพื่อติดตามแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและระบบป้องกันน้ำท่วม โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขางูและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองเจดีย์หักและห้วยหนองใหญ่ ด้วยการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและระบบบำบัดน้ำเสีย รองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขางูให้เป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี สร้างความเชื่อมั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย.