ชัยนาทชวนเที่ยวงาน “เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์” ร่วมพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ เสริมสิริมงคลช่วงเข้าพรรษา

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคมนี้ ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรม และร่วมพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล
วันนี้ (22 ก.ค.) ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมด้วย นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี นางสาวอริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และนางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ" ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2569
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวชัยนาทสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเข้าพรรษา นอกจากจะเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. จะมีพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ ช่วงบ่ายเปิดจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก่อนพิธีเปิดงานในเวลา 19.00 น. พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ชุด "เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ" และการแสดงจากศิลปินหมอนทองโฟร์เอส และสำรวย เสียงแคน
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นช่วงค่ำชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงลิเกจากคณะกุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ
ส่วนวันที่ 31 กรกฎาคม พบกับการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงของศิลปิน ไรอัล กาจบัณฑิต และการแสดงดนตรีจากวงทรายทอง
วัดพระบรมธาตุวรวิหารนับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ศิลปะสมัยอู่ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเจดีย์หินโบราณที่มีลักษณะโดดเด่นและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2499
จังหวัดชัยนาทจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน "เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ" ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2569 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า ถวายเป็นพุทธบูชา และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.