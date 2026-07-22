ชวนเที่ยว “มหัศจรรย์อัมพวา มนต์เสน่ห์สมุทรสงคราม” 25-27 ก.ค.นี้ ดันเมืองเก่าริมน้ำสู่ Creative City of Gastronomy ชิมของอร่อย-ชมคอนเสิร์ตฟรี

สมุทรสงคราม - เปิดเมืองอัมพวาต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดงาน “มหัศจรรย์อัมพวา มนต์เสน่ห์สมุทรสงคราม” ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา และวัดจุฬามณี ชูเสน่ห์เมืองเก่าริมน้ำ วิถีชุมชน อาหารพื้นถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมผลักดันจังหวัดสู่ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เข้าชมฟรีตลอดงาน
วันนี้ ( 22 ก.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน โดยมีนางสาวชัยพฤกษ์ อ่อนพิมพ์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศความพร้อม ที่ร้านชานชาลา โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
นายชยชัย กล่าวว่า การจัดงานมีเป้าหมายยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ำที่มีเอกลักษณ์ กระตุ้นการท่องเที่ยวและการพักค้างแรม พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์อาหาร วัตถุดิบท้องถิ่น และภูมิปัญญาชุมชน เพื่อผลักดันสมุทรสงครามสู่การเป็น Creative City of Gastronomy ของยูเนสโก ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ตลอด 3 วันของการจัดงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าอัมพวา ผ่านนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม นิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์กับจังหวัดสมุทรสงคราม และนิทรรศการอาหารสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นและวัตถุดิบชุมชน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน ช้อปสินค้าของดีจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม DIY และการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาทิ โขนเยาวชนอัมพวา วงดนตรีเยาวชน และการละเล่นไทย
ด้านความบันเทิง จัดเต็มด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ฟอร์ม ชลพิพรรธน์, เอ๊ะ จิรากร, ปราโมทย์ วิเลปะนะ และกานต์ ขณะที่ตลาดน้ำอัมพวาจะมีเวทีดนตรีอะคูสติก จุดถ่ายภาพประดับดอกไม้ และการตกแต่งไฟแสงสี เพิ่มสีสันให้ตลาดน้ำยามค่ำคืน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ เวทีเสวนา “สมุทรสงคราม : อร่อยทุกอณู” ในวันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 15.00-16.30 น. ที่ร้านชานชาลา โดย เชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต อินฟลูเอนเซอร์และพิธีกรชื่อดัง ร่วมกับ เชฟบอล สุถี เสริฐศรี นักวิจัยอาหารถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารพื้นถิ่น วัตถุดิบ และภูมิปัญญาการกินอยู่ของชาวสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ บริเวณวัดจุฬามณียังมีโซนรวมร้านอาหารเด็ดเมืองแม่กลอง จุดถ่ายภาพดอกไม้ และบริการเรือล่องชมวิถีชีวิตริมคลอง เชื่อมต่อ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ วัดจุฬามณี โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ และท่าเรือคุณย่า ตลาดน้ำอัมพวา ระหว่างเวลา 15.00-19.00 น. โดยมีจำนวนเที่ยวให้บริการจำกัด
จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองอัมพวา ชิมอาหารพื้นถิ่น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์เมืองแม่กลอง ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00-21.00 น. เข้าชมฟรีตลอดงาน พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม