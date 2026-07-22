ตร.วังน้อยแกะรอยรวบผัวเมียแสบ ตระเวนสมัครงานก่อนฉกไอโฟนตามคลังสินค้า เช่ารถ-ย้ายหอหนีตำรวจ สุดท้ายไม่รอด

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจ สภ.วังน้อย ตามรวบ 2 สามีภรรยาชาวขอนแก่น หลังก่อเหตุตระเวนลักโทรศัพท์ไอโฟนภายในคลังสินค้าหลายแห่งในพื้นที่ วังน้อย ใช้วิธีทำทีเข้าไปสมัครงาน ก่อนอาศัยจังหวะขโมยโทรศัพท์จากล็อกเกอร์พนักงาน แล้วนำไปขายต่อในราคาถูก
วันนี้ ( 22 ก.ค.) พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้อย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หญิงอายุ 31 ปี พนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย เข้าแจ้งความว่าถูกคนร้ายลักโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max มูลค่าประมาณ 58,000 บาท ซึ่งเก็บไว้ภายในกระเป๋าในล็อกเกอร์ของสถานที่ทำงาน
ภายหลังรับแจ้ง พ.ต.อ.สมเจษฐ์ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ณฐชัย ไชยปลื้ม สารวัตรสืบสวน สภ.วังน้อย พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนล่าสุดพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายและหญิง ใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ สีน้ำเงิน เป็นพาหนะก่อเหตุ
จากการสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายวุฒิชัย อายุ 33 ปี และนางสาวอรัญญา อายุ 30 ปี ทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น และพักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งหนึ่ง พื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนแสดงตัวพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดให้ผู้ต้องหาดู ทั้งสองยอมรับว่าเป็นบุคคลตามภาพและร่วมกันก่อเหตุจริง ก่อนพาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นห้องพัก พบเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า ในวันเดียวกันผู้ต้องหาทั้งสองยังก่อเหตุลัก iPhone 15 Plus จากคลังสินค้าอีกแห่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย ก่อนนำโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องไปขายให้เพื่อนที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยขาย iPhone 17 Pro Max ในราคาเพียง 10,000 บาท และ iPhone 15 Plus ราคา 1,700 บาท
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ ตำรวจเปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการณ์ตระเวนเข้าไปสมัครงานตามคลังสินค้าหลายแห่ง เมื่อสบโอกาสจะค้นหาทรัพย์สินของพนักงาน โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เก็บไว้ในล็อกเกอร์หรือโต๊ะทำงาน ก่อนนำไปขายต่อในราคาต่ำกว่าท้องตลาด
จากนั้นจะย้ายหอพักและเปลี่ยนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่เป็นประจำ เพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเลือกใช้รถจักรยานยนต์เช่ารายวันในการก่อเหตุเพื่ออำพรางเส้นทางการสืบสวน แต่สุดท้ายไม่สามารถหลบหนีกฎหมายได้ ถูกตำรวจแกะรอยติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด