ปิดตำนาน 67 ปี “บขส.ตราด” ประกาศยุติเดินรถสายตราด-กรุงเทพฯ สิ้นเดือน ก.ค.นี้หลังแบกรับต้นทุนไม่ไหว

ตราด - ปิดตำนาน 67 ปี “บขส.ตราด” ประกาศยุติเดินรถสายตราด-กรุงเทพ สิ้นเดือน ก.ค.นี้ หลังแบกรับต้นทุนไม่ไหว แม้ปรับลดเที่ยวบริการแบบไป-กลับเหลือแค่ 1 เที่ยวต่อวัน แต่ก็ยังไม่รอดจนสุดท้ายต้องปิดถาวร ขณะผู้โดยสาร-ผู้ประกอบการรถสองแถว บ่นเสียดาย
วันนี้ ( 22 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมที่ยุติการให้บริการเดินรถเส้นทาง ตราด-กรุงเทพ (หมอชิต) ในช่วงสิ้นเดือน ก.ค.2569 นี้ หลังต้องแบกรับต้นทุนการดำเนินงานมานาน ถือเป็นการปิดตำนาน 67 ปี เส้นทางเดินรถสายดังกล่าวแบบถาวร จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าว ต่างแสดงความกังวลใจว่าอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางของผู้คนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ปัจจุบันจะยังคงมีรถร่วม บขส. ทั้งเชิดชัย และมินิบัส เปิดให้บริการก็ตาม
น.ส.นงลักษณ์ มูลสัน พนักงานจำหน่ายตั๋ว บขส.ตราด บอกว่าปัจจุบัน บขส.ตราด ให้บริการเดินรถออกจากกรุงเทพ (หมอชิต) ในเวลา 7.30 น. ส่วนที่ จ.ตราด รถจะออกในเวลา 9.30 น. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการบ
“ ในวันที่ 31 ก.ค. นี้ จะเป็นการเดินรถเที่ยวสุดท้ายของ บขส.ตราด ส่วนสาเหตุการของการยุติ มาจากปัญหาความไม่คุ้มทุนและภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารก็เหลือแค่ประมาณ 10 คนจากต้นทาง และรับเพิ่มที่จุดจอดแสนตุ้ง อีกประมาณ 4-5 คน ขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายตายตัว ที่ 5,000 บาทต่อเที่ยว จึงทำให้การวิ่งไม่คุ้มทุน”
น.ส.นงลักษณ์ ยังบอกอีกว่าแม้การหยุดวิ่งรถสายตราด-กรุงเทพ(หมอชิต) ของ บขส.ตราด จะกระทบต่อผู้สูงอายุที่ใช้สวัสดิการของรัฐรวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปใช้บริการรถมินิบัส ที่อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนักแต่ก็ยังสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ขณะที่ ตนเอง ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเพราะทำงานอยู่ในองค์กรแห่งนี้มานานถึง 10 ปี จนปัจจุบันเหลือเจ้าหน้าที่อยู่ประจำที่สถานีเพียง 2 คน
และหากต้องถูกย้ายไปทำงานที่กรุงเทพฯ หรือชลบุรี ก็ย่อมจะมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับ นายยงยุทธ ใหญ่ยอด คนขับรถสองแถว ที่บอกว่าการที่ บขส.ตราด จะหยุดเดินรถสายตราด – กรุงเทพ ในสิ้นเดือนนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีอาชีพขับรถสองแถวอย่างแน่นอน เพราะจะทำให้สูญเสียลูกค้าไป 1 สาย ทั้งนี้ตนเอง อยากให้มีการเดินรถต่อไปเพื่อให้คนขับรถสองแถวพอมีรายได้และเพื่อให้ผู้เดินทางมีทางเลือก แต่ที่น่าห่วงที่สุดก็คือผู้สูงอายุวัย 70-80 ปี ที่จะได้รับความลำบากหากต้องไปนั่งรถมินิบัส ในขณะที่รถทัวร์เชิดชัย ก็มีเที่ยวรถให้บริการจำกัดเพียงเที่ยวเดียวต่อวัน
ส่วน นายนเรศศิลป์ มีสัมฤทธิ์ ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ บอกว่ารถสาธารณะคือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรถูกตัดทิ้ง แม้หลายคนจะเลือกขึ้นรถมินิบัสเพราะเดินทางได้เร็วกว่า แต่รถ บขส. 999 ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุ ที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารได้ครึ่งราคา ถือว่าช่วยผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก เช่น หากค่าโดยสาร 300 บาท เมื่อใช้สิทธิ์จะเหลือ 150 บาท ซึ่งเงิน 150 บาทที่เหลือสามารถนำไปซื้ออาหารประทังชีวิตได้
“ แม้การเดินรถจะขาดทุน แต่ก็อยากให้เหลือรถบริการอย่างน้อย 1 คันก็ยังดี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีกำลังจ่ายค่าโดยสารในราคาเต็ม” นายนเรศศิลป์ กล่าว
ด้าน นายศรัณพงศ์ มวลประสิทธิ์ พนักงานขับรถมินิบัส (รถร่วมบขส.) บอกว่าแม้การยุติเดินรถของ บสข.ตราด จะทำให้รถรถมินิบัสมีผู้โดยสารเพิ่มมาขึ้น แต่ส่วนตัวแล้วก็ยังอยากให้ บขส. ยังคงเดินรถต่อไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและชาวตราด ซึ่งการเดินรถร่วมมินิบัสนั้น ปัจจุบันให้บริการตามปกติวันละ 26 เที่ยว (ไป-กลับ) ซึ่งบางเที่ยวรถเต็ม บางเที่ยวก็มีผู้โดยสารแค่ 4-5 คน เท่านั้น