เตรียมพลิกโฉม “อัมพวา” เปิด 2 โปรเจกต์ใหญ่ ดัน “อัมพวาเมืองเก่า” สู่เมืองมรดกเอเชีย-แปซิฟิก

สมุทรสงคราม – เตรียมพลิกโฉมการท่องเที่ยว อัมพวาครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว 2 โครงการหลักภายใต้แนวคิด “อัมพวาเมืองเก่า (Amphawa Old Town)” มุ่งเปลี่ยนภาพจำของนักท่องเที่ยวจาก “ตลาดน้ำและหิ่งห้อย” สู่การเป็นเมืองมรดกที่โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง พร้อมสร้างแลนด์มาร์กใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาพจำของอัมพวาที่ผูกติดกับตลาดน้ำและหิ่งห้อย ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพักตามรีสอร์ต ร้านอาหาร และคาเฟ่ที่กระจายอยู่ทั่วอำเภอ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวอัมพวา จึงไม่จำเป็นต้องเดินตลาดน้ำเหมือนในอดีต
ด้วยเหตุนี้ จึงผลักดันแนวคิด “อัมพวาเมืองเก่า” เพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ว่า อัมพวาไม่ใช่เพียงตลาดน้ำ แต่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง โดยอัมพวาเคยได้รับ รางวัล UNESCO Asia-Pacific Heritage Award เมื่อปี 2551 จากความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า
จุดเด่นของอัมพวาเมืองเก่า คือบ้านไม้โบราณ ร้านค้าเก่าแก่ วิถีชีวิตริมคลอง และชุมชนที่ยังคงดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิม เหมาะกับนักท่องเที่ยวสาย Slow Life ที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนอย่างลึกซึ้ง มากกว่าการเดินเที่ยวตลาดน้ำในช่วงวันหยุด
นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์มรดกอัมพวาภายในอุทยาน ร.2 การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว งานหัตถกรรมพื้นถิ่น และกิจกรรมด้านอาหารตามแนวคิด Gastronomy City ที่จะต่อยอดเป็นเวิร์กช็อปและหลักสูตรเรียนทำอาหาร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ร้อยโท พัชโรดม กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาอัมพวา คือการสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน ลดผลกระทบด้านความแออัด การจราจร และปัญหาขยะ พร้อมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่
สำหรับ 2 โครงการสำคัญที่จะเปิดตัว ได้แก่ “Amphawa River Heritage” ซึ่งจะตกแต่งและประดับไฟริมคลองตั้งแต่ตลาดน้ำอัมพวาถึงโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนและยกระดับพื้นที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเทศบาลตำบลอัมพวา
อีกโครงการคือ การฟื้นฟูย่านการค้าตลาดน้ำอัมพวา โดยนำอาคารพาณิชย์ที่ว่างบริเวณถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา กลับมาใช้ประโยชน์ เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเข้าไปจัดร้านภายในอาคารแทนการตั้งเต็นท์ เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าคึกคักและเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งสองโครงการจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ณ ร้านทับทิม ภายในตลาดน้ำอัมพวา ก่อนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2569 ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ขณะที่กิจกรรม Amphawa River Heritage จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–12 สิงหาคม 2569 เพื่อสร้างสีสันในช่วงวันหยุดยาว
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ งาน “มหัศจรรย์อัมพวา” ระหว่างวันที่ 25–27 กรกฎาคม 2569 และงาน “อัมพวายังมี” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลอัมพวา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Craft & Coffee นำเสนอร้านกาแฟ งานศิลปะ และงานหัตถกรรมของคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับอัมพวาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต